Des hommes armés ont tué ce samedi neuf étrangers en attaquant une habitation dans le sud-est de l’Iran, a indiqué un média, une semaine après un échange de frappes meurtrières entre l’Iran et Pakistan dans cette région frontalière troublée. « Selon des témoins, des hommes armés ont tué neuf personnes non iraniennes dans une maison près de la ville de Saravan », dans la province du Sistan-Baloutchistan, a rapporté l’agence Mehr.

Aucun groupe n’a endossé la responsabilité de cette attaque survenue dans la matinée, selon l’agence.

Iran et Pakistan s’accusent fréquemment de permettre à des groupes rebelles d’opérer à partir du territoire de l’autre pour lancer des attaques. Le 16 janvier, l’Iran avait mené une attaque au missile et au drone contre un groupe « terroriste » sur le sol du Pakistan, qui a riposté le 18 janvier en visant à son tour des « caches terroristes » en Iran. Ces deux attaques ont fait au total 11 morts, essentiellement des femmes et des enfants, selon les autorités.

Une alerte vite éteinte

Elles ont provoqué une brève crise diplomatique, le Pakistan ayant rappelé son ambassadeur à Téhéran et annoncé que l’ambassadeur d’Iran au Pakistan, qui se trouvait dans son pays, serait empêché de revenir à Islamabad. Ces bombardements réciproques avaient aussi provoqué l’inquiétude de la communauté internationale au moment où le Proche-Orient est secoué par la guerre qui oppose le mouvement islamiste palestinien Hamas à Israël dans la bande de Gaza.

Mais les deux pays ont ensuite annoncé, le 22 janvier, le retour à la normale dans leurs relations et une prochaine visite du chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian à Islamabad.