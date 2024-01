Sous le regard d’Emmanuel Macron, deux Rafale français ont crevé le ciel pour ouvrir le défilé militaire de New Delhi, à l’occasion de la célébration de la fête de la Constitution indienne. Le président français était l’invité d’honneur de l’Inde ce jeudi, l’occasion de renforcer la coopération des deux pays, notamment en matière d'échanges commerciaux. L’armée indienne, équipée à 60 % en matériel russe, cherche à se diversifier. Et dans ce domaine les Français ne sont pas en reste. New Delhi a déjà acheté 36 Rafale français et la négociation se poursuit pour 26 appareils supplémentaires.

« La France a vendu des avions militaires à l’Inde dès les années 1950, notamment des Ouragan [un modèle de Dassault] », rappelle Olivier Da Lage, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste de l’Inde. « Ce sont des entreprises historiques mais il serait caricatural de tout réduire au militaire », tempère-t-il toutefois. Une analyse partagée par Olivier Guillard, chercheur associé à l'Institut d'étude de géopolitique appliqué. « Il y a un contexte : la France est l’un des premiers vendeurs d’armes au monde et l’Inde l’un des premiers importateurs d’armes au monde depuis une douzaine d’années. Mais on ne vend pas que des armes à l’Inde ! »

Dans l’imaginaire collectif, les Rafale gardent une place de choix dans notre relation commerciale avec l’Inde. « C’est symbolique de la France et ça flatte l’orgueil de la République », sourit Olivier Guillard, auteur de Géopolitique de l’Inde : ambitions nouvelles. L’effet grossissant des annonces de ventes de Rafale n’est toutefois pas totalement fallacieux. « La France n’est pas un grand partenaire commercial de l’Inde », note Catherine Bros, professeure d’économie à l’université de Tours. « C’est le 14e client et le 16e fournisseur de la France », rappelle la spécialiste de l’Inde. Des places assez faibles lorsqu’ils sont mis en relation avec le géant qu’est devenu le pays d’Asie.

Un géant recroquevillé

L’Inde a raflé la position de pays le plus peuplé au monde à son voisin chinois en 2023 et se hisse à présent à 5e place des économies mondiales. « Les relations franco-indiennes sont bonnes, il n’y a ni différend politique ni historique et Narendra Modi et Emmanuel Macron s’entendent bien », affirme Olivier Guillard. Mais New Delhi s’attache à protéger son économie. « L’Inde est très protectionniste par rapport à la Chine. Elle a tendance à s’ouvrir mais elle reste très frileuse et, depuis 2014, le taux d’ouverture a tendance à reculer », décrypte Catherine Bros.

Entre l'« augmentation des droits de douane » et les « complexités administratives », « s’installer en Inde demande que l’on soit présent sur la durée », explique Olivier Da Lage. « Le plan de relance lancé par l’Inde en 2020 s’appelait "L’Inde autonome", c’est assez clair », illustre Catherine Bros. Malgré ces difficultés et contrairement à l’idée reçue, l’Hexagone a toutefois pénétré le pays de Gandhi au-delà du matériel militaire. « La France est présente en Inde dans plusieurs secteurs : le transport, la mobilité, la transition énergétique ou encore le pharmaceutique », note Olivier Da Lage. Ainsi, à Nagpur, ville de plus de deux millions d’habitants, Veolia détient le marché de la gestion de l’eau depuis 2007. Sanofi, géant pharmaceutique français, emploie quelque 5.000 personnes dans le pays.

L’atout bleu blanc rouge

« En Inde, 37 des 40 entreprises du CAC40 sont présentes et environ 1.000 entreprises françaises ont des partenariats dans le pays », rappelle Olivier Guillard, ajoutant toutefois : « la part de marché était en deçà des attentes ». « Les marges de progression sont fortes », renchérit Catherine Bros, évoquant un environnement extrêmement concurrentiel, alors que les investisseurs sont de plus en plus nombreux à lorgner le marché indien. Face à la « hype », les Français devront donc jouer des coudes pour se faire une place.

Forts d’une entente historique avec l’Inde et d’une expertise reconnue dans une kyrielle de domaines, les Français bénéficient aussi d’une bonne presse dans le pays. « En Inde, les articles sont très élogieux sur la France depuis qu’Emmanuel Macron a accepté de venir. Cette excellente image dont jouit la France dans l’imaginaire collectif des Indiens [bien au-delà des politiques] devrait avoir des conséquences positives aussi au niveau commercial », analyse Olivier Da Lage. Avant d’ajouter : « Mais cela ne se fait pas en une journée. » Il faudra donc patience garder. Le renforcement commercial bilatéral prend plus de temps qu’un Paris-New Delhi en Rafale.