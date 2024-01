La France, future alliée indispensable à l’Inde ? Emmanuel Macron est l’invitée d’honneur du premier ministre indien Narendra Modi pour une durée de deux jours à l’occasion de la fête de la Constitution indienne, entrée en vigueur le 26 janvier 1950, deux ans après l’indépendance. Le président de la République ne vient pas seuls, les ministres des Armées, Sébastien Lecornu, de la Culture, Rachida Dati, des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et une quinzaine de chefs d’entreprise sont aussi de la partie. Mais alors, quel est le programme ? Quels sont les enjeux ? Pourquoi la France est le seul pays sur la liste des invités ? 20 Minutes répond à vos questions

C’est quoi le programme de la visite d’Emmanuel Macron en Inde ?

Accueilli sur tapis rouge par une parade d’éléphants, le président Emmanuel Macron a atterri ce jeudi en début d’après-midi à l’aéroport de Jaipur, à 200 kilomètres au sud de New Delhi. Au programme de cette visite éclaire, rencontre avec des artistes et échange avec de jeunes Indiens dans l’imposant décor du Fort d’Amber, avant de rejoindre le Premier ministre qui lui a réservé une parade en voiture à travers Jaipur, suivie d’un dîner en tête-à-tête dans une ancienne résidence royale transformée en palace. Il sera reçu dans la soirée par le Premier ministre indien Narendra Modi pour un banquet d’État dans un palais de maharaja du XIXe siècle. Vendredi matin, ils assisteront ensemble à la grande parade militaire de New Delhi, au son de 21 coups de canons. Emmanuel Macron rejoindra au préalable la tribune d’honneur à bord d’un fiacre. Un contingent de 150 légionnaires ainsi que deux chasseurs Rafale et un avion ravitailleur français seront aussi de la partie, entre régiments de chars indiens et cavalerie à dos de chameau.

Symbole de la coopération bilatérale dans le domaine spatial, des satellites aux vols habités, les deux dirigeants, accompagnés de l’astronaute français Thomas Pesquet, visiteront aussi un observatoire astronomique du XVIIIe siècle.

De quoi Macron et Modi vont-ils parler ?

Les deux dirigeants vont avoir des discussions sur l’Ukraine, le Moyen-Orient et la Chine ainsi que sur la coopération bilatérale en matière de défense, précise-t-on de source diplomatique indienne. Il faut savoir que l’Inde, alliée de longue date de la Russie, qui reste son premier fournisseur d’armements, refuse de condamner son offensive en Ukraine

A noter également que France et Inde, deux puissances nucléaires, cultivent de longue date des liens de défense et que la France espère accroître sa coopération dans l’industrie militaire avec l’Inde - qui a acheté 36 Rafale et est en négociation pour en acquérir 26 autres - et lui vendre six réacteurs nucléaires EPR. Les négociations se poursuivront également autour de la vente de ces 26 avions de combat destinés à la marine, tout comme sur celle de trois sous-marins Scorpène. Aucune annonce ne devrait donc intervenir durant la visite.

Quels sont les (sous) enjeux de cette visite éclair ?

Cette visite de trente-six heures sera menée au pas de course. Emmanuel Macron va enchaîner cérémonies, visites culturelles, mais aussi entretiens politiques. Et pour cause, la démarche n’est pas désintéressée. « Ce déplacement va permettre de consolider et approfondir les relations diplomatiques et économiques franco-indiennes et de resserrer les liens entre les sociétés civiles », se félicite la présidence française. Sachant que l’Inde, à la fois première puissance démographique (1,43 milliard d’habitants) et cinquième économie mondiale, est un poids lourd incontournable et de plus en plus courtisé…

La France entend de son côté être un acteur de la zone Asie-Pacifique et une puissance d’équilibre entre le Nord et le Sud. Emmanuel Macron, très concentré ces dernières semaines sur la relance de son quinquennat, après une année difficile, prend ainsi du champ à l’international à un nouveau moment de tension en France avec la grogne des agriculteurs. Modi, qui avait été l’invité d’honneur pour le défilé militaire du 14 juillet à Paris, lui rend la pareille six mois plus tard. Reste que, selon les médias locaux, le chef de l’Etat français serait pourtant un second choix : le Premier ministre indien avait d’abord invité le président américain Joe Biden… qui n’a finalement pas donné suite.