Petit pas pour l’humanité mais grand pas pour « Jaxa » l’agence spatiale japonaise. Après une entrée dans l’orbite de la Lune réussie le 25 décembre dernier, le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) s’est posé avec succès à la surface de la Lune samedi dernier à seulement 55 mètres de sa cible, a annoncé ce jeudi l’agence spatiale japonaise.

L’objectif de faire alunir ce module dans un rayon de 100 mètres par rapport à sa cible, contre plusieurs kilomètres en général pour les missions lunaires, a donc été atteint.

Une prouesse pour le Japon

La Jaxa a aussi publié jeudi de premières images de cet alunissage, qui a représenté une prouesse inédite pour le Japon, devenu le cinquième pays au monde à réussir à se poser sur le satellite naturel de la Terre après les Etats-Unis, l’URSS, la Chine et l’Inde. Mais l’exploit nippon a été accompagné d’un sérieux bémol : SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) a connu un problème avec ses panneaux solaires, ce qui a contraint la Jaxa à éteindre son alimentation électrique moins de trois heures après son alunissage, pour économiser ses batteries en vue d’un éventuel redémarrage ultérieurement. La Jaxa pense qu’il est possible que les panneaux solaires de SLIM fonctionnent à nouveau quand l’angle du soleil sur le lieu de l’alunissage aura changé.

SLIM a aluni dans un petit cratère de moins de 300 mètres de diamètre, appelé Shioli, et a pu débarquer normalement ses deux mini-rovers, censés mener des analyses de roches provenant de la structure interne de la Lune (le manteau lunaire), encore très mal connue.