Quatre grèves en moins de trois mois. Les cheminots allemands tiennent un rythme qui n’a rien à envier à leurs homologues français. Ce mercredi, ils se lancent même dans une grève record qui doit durer six jours, paralysant le fret de toute l’Europe. Un évènement dans un pays habituellement réputé pour la qualité de son dialogue social. Vraiment ? Début janvier, les agriculteurs attaquaient un ferry sur lequel se trouvait le ministre de l’Economie. Les mois précédents, les négociations salariales dans l’industrie et les services ont aussi été tendues.

Et hors du spectre social, les Allemands se sont aussi retrouvés par millions dans les rues ce week-end pour manifester contre l’extrême droite. Comment expliquer cet embrasement social ? Pourquoi ce mouvement est-il exceptionnel ? Entre grève, manifs et syndicats en colère, les Allemands seraient-ils les nouveaux Français, réputés être les champions de la mobilisation ? 20 Minutes fait le point avec Jacques-Pierre Gougeon, professeur d’université en histoire contemporaine et directeur de l’Observatoire de l’Allemagne à l’IRIS, auteur de L’Allemagne, un enjeu pour l’Europe, paru chez Eyrolles.

Pourquoi l’Allemagne s’embrase-t-elle sur le plan social ?

Qu’il s’agisse des conducteurs de trains, des agriculteurs ou, dans un autre registre, des manifestants contre l’extrême droite, la population allemande semble à cran ces derniers temps. Et si les déclencheurs sont différents, il y a « un sujet qui concerne toute la population allemande, c’est la transition écologique », explique Jacques-Pierre Gougeon. Fer de lance de la politique d’Olaf Scholz, qui promettait que « l’Etat allait compenser de nombreux efforts sur le chauffage ou le diesel », le ministère a pris un coup au portefeuille.

« La Cour constitutionnelle a jugé que le gouvernement avait fait un tour de passe-passe budgétaire », résume le spécialiste de civilisation allemande. Et c’est une enveloppe de 60 milliards d’euros, un temps prévue pour la lutte anti-Covid, qui s’est envolée. « Et toute une série d’aides à réexaminer », dans un contexte déjà plombé par la guerre en Ukraine et la hausse des prix. Des entreprises ont supprimé des postes, faisant repartir le chômage à la hausse pour la première fois depuis des années, d’autres menacent de délocaliser. « Le contexte est beaucoup plus inflammable qu’il y a six mois », et « le modèle économique allemand est fragilisé de manière globale ». S’ajoute à cela « l’impression que le gouvernement est indécis », avec des membres d’une coalition qui tirent dans trois directions différentes, et c’est toute l’Allemagne qui a peur de se retrouver sur le carreau.

En quoi le mouvement actuel est-il exceptionnel ?

« Il n’y a pas de culture de la grève en Allemagne », confirme Jacques-Pierre Gougeon. Outre-Rhin, la tradition veut plutôt qu’on discute et qu’on négocie jusqu’à l’épuisement. Descendre dans la rue, c’est « l’ultime moyen ». D’ailleurs, la grève des six jours de la Deutsche Bahn (DB) ne sort pas de nulle part. « Il y avait déjà eu de petites grèves perlées sur un jour ou deux » en novembre, mais la direction n’avait pas flanché. Alors, c’est la « grève dure », avec « 20.000 trains de fret immobilisés chaque jour » en Europe, expose-t-il.

Plus sensible encore, l’assaut lancé par des agriculteurs, le jeudi 4 janvier, sur un ferry dont Robert Habeck, le ministre écologiste de l’Economie, était passager. Si le ferry a pu faire demi-tour à temps, un tel niveau de violence relève de l’inédit en Allemagne, et a suscité l’indignation jusque dans la fédération des agriculteurs. « Ce n’est pas entièrement nouveau, mais on n’avait pas eu cette image de l’Allemagne depuis les années 1980 », modère l’historien, renvoyant aux protestations contre l’installation de fusées américaines en Allemagne dans les dernières années de la guerre froide.

Est-ce que les Allemands peuvent se transformer en professionnels de la grève à la française ?

A tous ces éléments sur le contexte actuel, il faut ajouter une tendance de fond. Avant la crise du Covid-19, le mouvement des Marches pour le Climat a trouvé un écho important en Allemagne, qui utilise encore massivement le charbon pour produire son électricité. Dans ces manifestations, derrière l’exemple de Greta Thunberg, « s’est développée une culture plus protestataire, qui déborde sur le champ social ». Et si les jeunes étaient en pointe dans ces manifestations, le profil des conducteurs de trains grévistes de la DB n’a rien à voir. « La jeunesse a libéré ce mode d’action », estime Jacques-Pierre Gougeon.

De là à envisager un ancrage dans les habitudes germaniques ? « Il y a quand même une tradition sociale » du dialogue à respecter, tempère le directeur de l’Observatoire de l’Allemagne. Et ce n’est pas parce que la jeunesse d’aujourd’hui marche que celle de demain le fera aussi. « Il y avait eu de grandes marches protestataires contre le nucléaire, la jeunesse était sur les routes » dans les années 1970. Depuis, pas grand-chose. Et quand on met la loupe sur les points d’agitation de la société allemande, « la DB c’est assez spécifique ». Quant au refus de l’extrême droite, difficile de ne pas y lire les restes d’une histoire nationale. « Mais chez les agriculteurs, il y a quelque chose de commun au niveau européen. » On n’en est quand même pas à faire griller les currywurst sur un barbecue roulant façon merguez…