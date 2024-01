La nouvelle miss Japon s’appelle Carolina Shiino. Cette mannequin de 26 ans, née en Ukraine et arrivée au Japon à l’âge de cinq ans, est la première citoyenne japonaise naturalisée à remporter le concours, relève la BBC dans son article consacré à l’élection. « Il y a eu des barrières raciales et il a été difficile d’être accepté en tant que Japonaise, a réagi Carolina Shiino après son sacre. Être reconnue comme Japonaise dans ce concours me remplit de gratitude ».

Des réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Son élection a suscité des réactions partagées. Alors que certains saluent son élection comme un signe de l’évolution des mentalités, d’autres s’entêtent à penser qu’elle ne ressemble pas à ce que devrait être « Miss Japon ». Certains internautes ont réagi sur les réseaux sociaux au fait que la gagnante n’ait pas de parents japonais.

Carolina Shiino, citoyenne japonaise naturalisée, née en Ukraine et vivant au Japon depuis l'âge de 5 ans, a été sacrée hier Miss Japon.

Très émue, elle a dit qu'avoir remporté ce concours lui permet de se sentir pleinement reconnue en tant que Japonaise.





En 2015, le couronnement d’Ariana Miyamoto, la première femme métisse (une mère japonaise et un père afro-américain) à être sacrée Miss Japon en 2015 avait aussi soulevé des indignations sur l’île nippone.

Ai Wada, l’organisateur du Grand Prix Miss Japon, a déclaré à la BBC que les juges avaient choisi Carolina Shiino comme gagnante en « pleine confiance ». Il a salué sa maîtrise parfaite d’un japonais soutenu, allant jusqu’à dire que la jeune femme « est plus japonaise que nous. »