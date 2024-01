La mise en service du premier réacteur nucléaire EPR de la centrale d’Hinkley Point C en Angleterre est repoussée d’au moins deux ans, voire quatre ans, pour une livraison désormais attendue au mieux en 2029, voire 2030 ou 2031 selon les scénarios, a annoncé mardi EDF. L’électricien français indique avoir revu la durée attendue des travaux de montage électro-mécanique, (câbles et tuyaux) au moment où cette phase commence juste. Prévue pour durer 28 mois, cette étape en prendra finalement 52, ajoutant ainsi deux ans à la durée totale du projet, au mieux.

Selon les scénarios, favorable ou central sur la réalisation ce plan de montage, le réacteur pourrait ainsi démarrer soit en 2029 soit en 2030. « Compte tenu de la complexité du projet » EDF a aussi prévu « un scénario défavorable » qui « pourrait conduire à un démarrage de la production d’électricité de l’Unité 1 en 2031, soit 12 mois supplémentaires par rapport au cas de base (mise en service 2030) », selon un communiqué.

Des travaux de montage électro-mécanique

Ce nouveau report de calendrier est lié à la réévaluation de la durée des travaux de montage électro-mécanique, « par rapport à la durée […] estimée au moment de la décision d’investissement d’Hinkley Point en 2016 », une durée qui n’avait « jamais été revue » depuis pour cette phase, a expliqué EDF à des journalistes. Interrogé sur la question du manque de main-d’œuvre spécialisée au moment où des pays européens veulent relancer le nucléaire, EDF indique avoir « fait l’hypothèse d’arriver à trouver les qualifications dont on aura besoin ».

« Mais si on n’arrive pas à trouver assez de monde assez vite, cela pourrait engendrer quelques petits retards supplémentaires », a admis l’entreprise. Compte tenu de ces nouveaux délais, le coût du projet est désormais « évalué dans une fourchette entre 31 et 34 milliards de livres en valeur 2015 », a annoncé l’énergéticien. Cela représente un surcoût de 6 à 8 milliards de livres (7 à 9,3 milliards d’euros) par rapport à la dernière révision qui remonte à 2022. EDF avait alors réévalué le projet à 25-26 milliards en livres 2015, contre 18 milliards estimés au début du projet en 2016.

Avec l’inflation, ces coûts pourraient encore gonfler, et EDF devrait avoir à les supporter seul, faute de participation de son partenaire chinois et actionnaire CGN à des coûts supplémentaires. Le chantier d’Hinkley Point C, largement porté par le groupe national français, n’en est pas à ses premiers dérapages de calendrier. D’abord prévu fin 2025, le démarrage du premier réacteur avait déjà été reporté à juin 2027. Démarrée en 2017, la construction des deux réacteurs de 3,2 gigawatts (GW), à même d’alimenter six millions de foyers, mobilise aujourd’hui 11.000 personnes, selon EDF.