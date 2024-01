C’est un constat alarmant. Le nombre d’homicides a plus que doublé en Haïti en 2023, avec près de 5.000 personnes tuées, selon un rapport de l’ONU publié ce mardi. « Je suis consterné par le niveau stupéfiant de la violence des bandes, qui continue de s’aggraver et qui détruit la vie des Haïtiens, en particulier à Port-au-Prince », la capitale, dénonce Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, dans ce rapport.

« Les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements commis par les bandes organisées, notamment contre les femmes et les jeunes filles, entre autres crimes, se poursuivent en toute impunité », ajoute-t-il. Selon le rapport, « le nombre d’homicides signalés a augmenté de 119,4 % en 2023 par rapport à 2022, 4.789 victimes ayant été déplorées, dont 465 femmes, 93 garçons et 48 filles, soit un ratio de 40,9 homicides pour 100.000 habitants, contre 2.183 en 2022, soit un ratio estimé à 18,1 homicides pour 100.000 habitants ». « Le nombre de personnes enlevées a également augmenté, passant de 1.359 en 2022 à 2.490 en 2023, soit une augmentation de 83 % ».

Le Kenya doit prendre la tête d’une mission multinationale

Face à cette grave crise sécuritaire et humanitaire, le Conseil de sécurité de l’ONU a donné en octobre son accord pour l’envoi en Haïti d’une mission multinationale menée par le Kenya afin d’aider la police haïtienne dépassée.

Le parlement kenyan a approuvé en novembre le déploiement de 1.000 policiers, mais la mission reste suspendue à la décision de la Haute cour de Nairobi qui doit se prononcer le 26 janvier sur le recours d’un opposant.

Dans son rapport, Antonio Guterres note que pour que cette mission « puisse avoir un impact durable », elle devra être accompagnée d’une « consolidation des systèmes judiciaire et pénitentiaire », ainsi que de solutions pour faire face à « l’usure de la police ».

Dans un contexte de manque de moyens et de crise politique, les effectifs de la police nationale continuent de diminuer « à un rythme alarmant ». Ainsi, en 2023, 1.663 agents de police, dont 152 femmes, ont quitté l’institution, 48 ont été tués, et 75 blessés. Au 31 décembre, la police comptait 13.196 agents, selon le rapport.