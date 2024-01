Après avoir mis fin en 2023 à trois années de « crise, souffrance et pertes » liées au Covid-19, l’Europe a recensé 30 fois plus de cas de rougeole en 2023 qu’en 2022. Le monde doit se préparer correctement à de prochaines pandémies, seulement voilà… Lundi, au premier jour de la réunion à Genève du Comité exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, le patron de l’OMS s’est montré pessimiste sur la capacité des pays membres à trouver un accord, alors que « l’urgence suscitée par l’hécatombe du Covid-19 s’estompe ». Mais comment le monde peut-il se préparer aux prochaines pandémies ? Qu’est-ce que cet accord ? Et pourquoi n’en a-t-on finalement pas fini avec le Covid-19 ou la rougeole ? 20 Minutes fait le point.

C’est quoi cet accord ?

Les 194 Etats membres de l’OMS ont convenu de négocier un accord international visant à s’assurer que les pays soient mieux équipés pour faire face à la prochaine catastrophe sanitaire, voire la prévenir. Le texte en cours de négociation viserait à garantir une meilleure préparation mondiale et une réponse plus équitable aux futures pandémies, celle de Covid-19 ayant vite montré les limites de la solidarité mondiale avec l’apparition des premiers vaccins, en quantités insuffisantes.

L’objectif est de sceller cet accord lors de la réunion annuelle de l’Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel de l’OMS, qui se réunira le 27 mai. D’ici là, les dirigeants du monde entier s’étaient engagés à boucler les négociations concernant l’accord sur la pandémie et à toiletter les amendements au Règlement sanitaire international (RSI) d’ici le mois de mai. Ces deux initiatives doivent permettre d’éviter les cafouillages et dysfonctionnements qui ont freiné la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Quel est le but de cet accord ?

A Genève, le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a précisé que tous les pays avaient besoin de la capacité de détecter et de partager les agents pathogènes présentant un risque, ainsi que d’un accès rapide aux tests, traitements et vaccins, appelant à un « accord solide qui contribuera à protéger nos enfants et petits-enfants des futures pandémies ». « L’an 2024 offre une opportunité unique de combler ces écarts, a-t-il ajouté. Et l’accord sur la pandémie est conçu pour combler les écarts en matière de collaboration, de coopération et d’équité. »

Non, la « maladie X » n’est pas la prochaine épidémie « créée par l’OMS »

Le docteur en a également profité pour qualifier de « complètement fausses » les affirmations, circulant sur les réseaux sociaux et ailleurs, selon lesquelles l’accord céderait la souveraineté des Etats membres à l’OMS ou lui donnerait le pouvoir d’imposer des confinements et des mandats de vaccination.

Pourquoi c’est si urgent ?

Parce qu’il ne reste que deux sessions de deux semaines pour faire un travail « extrême » et parce que les pays membres peinent à se mettre d’accord. Selon l’OMS, le temps presse pour la jeunesse. « Il reste des questions en suspens qui doivent être résolues, a ainsi lâché Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais l’échec de l’accord sur la pandémie et des amendements au RSI constituerait une occasion manquée que les générations futures ne nous pardonneront peut-être pas. » « Vous ne parviendrez pas à un consensus si chacun reste campé sur ses positions. Tout le monde devra donner quelque chose, sinon personne n’obtiendra rien », a-t-il mis en garde, demandant aux pays de faire preuve de courage et de compromis pour éviter que cet accord ne « capote ». Et de conclure : « Nous ne pouvons pas permettre que cet accord historique, cette étape importante dans la santé mondiale, soit saboté. »

Quels sont les désaccords ?

Ils résident principalement dans le manque d’engagements clairs. Le Néerlandais Roland Driece, qui copréside les négociations, a ainsi souligné que le projet avait condensé un processus de sept ans en deux ans. L’accord manquerait ainsi d’ambitions et surtout de précisions.

Les pays européens souhaitent également que davantage d’argent soit investi dans la prévention des pandémies. Les pays africains, eux, veulent s’assurer d’avoir accès aux connaissances et au financement nécessaires pour que la prévention fonctionne aussi pour eux. Et bien sûr, un accès adéquat aux moyens comme les vaccins et les traitements.

Du coup, on en est où avec le Covid-19 ?

En mai 2023, l’OMS a déclaré la fin du Covid-19 comme urgence de santé publique de portée internationale, son niveau d’alerte le plus élevé. Mais parallèlement, l’organisation ne cesse de mettre en garde contre un laxisme excessif envers une maladie qui continue de faire des milliers de morts dans le monde. Le Covid-19 reste « une menace », vient affirmer l’OMS, quatre ans après l’apparition d’une maladie qui a fait des millions de victimes et ravagé l’économie mondiale. Il n’est toutefois plus vu comme une priorité.

« Ce virus, le SRAS-CoV-2, circule actuellement dans tous les pays et constitue toujours une menace, a mis en garde Maria Van Kerkhove, la scientifique de l’OMS chargée de piloter la lutte contre la pandémie. Nous devons rester vigilants car le virus circule, évolue et change. » Il existe actuellement trois variants du virus du Covid-19 (XBB.1.5, XXB.1.16 et EG.5) dits « d’intérêt », c’est-à-dire faisant l’objet d’une surveillance renforcée.

Un quatrième (BA.2.86) doit venir se joindre à cette cohorte même s’il ne présente pas de gravité accrue de la maladie. Maria Van Kerkhove a indiqué que 13,5 milliards de vaccins Covid-19 ont été administrés dans le monde depuis les premières injections de la fin 2020.

Et on en est où du côté du mpox ou de la rougeole ?

L’OMS a levé l’alerte concernant le mpox (longtemps appelée variole du singe) en mai 2023. L’organisation s’est toutefois inquiétée en décembre des risques de propagation internationale de l’épidémie qui s’étend en République démocratique du Congo et dont la transmission sexuelle s’accélère.

Le nombre de cas de rougeole a explosé en Europe, a justement alerté ce mardi la branche européenne de l’OMS. Pour l’ensemble de l’année 2023, 42.200 cas ont été enregistrés dans 41 des 53 pays membres de la région, qui s’étend jusqu’en Asie centrale, soit près de 45 fois plus que l’année précédente.

En 2022, 941 cas avaient été rapportés. Le Kazakhstan et la Russie sont les pays les plus touchés avec plus de 10.000 cas chacun. Avec 183 cas, le Royaume-Uni est le pays d’Europe occidentale où la résurgence de la maladie, considérée comme éliminée en 2021, est la plus patente. Enfin, bon à savoir : l’agence sanitaire des Nations Unies a approuvé de nouveaux vaccins contre le paludisme, la dengue et la méningite.