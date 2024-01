Un séisme de magnitude 7 a frappé mardi à la frontière entre la Chine et le Kirghizstan, a rapporté l’Institut géologique américain (USGS), qui a estimé qu’il pourrait avoir fait des victimes et causé d’importants dommages. Le séisme a été enregistré peu après 02h00 mardi (18h00 GMT lundi), à une profondeur de 27 kilomètres, a indiqué l’USGS, dans la région chinoise du Xinjiang, à environ 140 kilomètres à l’ouest de la ville d’Aksu.

Les chaînes de télévision locales de la capitale indienne New Delhi, à quelque 1.400 kilomètres de là, ont fait part de secousses. Peu après, trois répliques ont été enregistrées dans la région, d’une magnitude de 5,5, 5,1 et 5,0, a ajouté l’USGS, estimant que des victimes étaient possibles, bien qu’aucune n’ait été immédiatement signalée dans la zone montagneuse et rurale où le séisme s’est produit. « Des dommages importants sont probables et la catastrophe est potentiellement étendue », indique le rapport de l’institut américain.

Ce séisme intervient au lendemain d’un glissement de terrain qui a enseveli des dizaines de personnes et fait au moins huit morts dans le sud-ouest de la Chine. Un important tremblement de terre est survenu en décembre dans le nord-ouest du pays et a fait 148 morts et des milliers de sans-abri dans la province de Gansu (nord-ouest). Ce séisme a été le plus meurtrier en Chine depuis 2014, lorsque plus de 600 personnes avaient été tuées dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays.