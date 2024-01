Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Des combats acharnés ont lieu ce lundi dans le secteur de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza où l’armée israélienne concentre ses opérations contre le Hamas palestinien, en dépit des appels à une pause dans les affrontements, qui se multiplient au niveau international.

Dans la matinée, des témoins ont fait part de tirs d’artillerie nourris, progression de chars israéliens et d’affrontements violents, près de l’université d’al-Aqsa et de l’hôpital Nasser à Khan Younès.

Le chiffre du jour

120. C’est le nombre de blessés et blessées de Gaza qui ont pu être transportés et soigné sur le Dixmude, un porte-hélicoptères français transformé en hôpital flottant, à une cinquantaine de kilomètres de Rafah, le point de passage entre l’Egypte et la bande de Gaza. 40 lits et 80 soignants sont sur place.

Les 120 blessés transférés étaient à chaque fois des cas graves qui nécessitaient de longues hospitalisations. Mais ces transferts sont rarissimes, alors que les blessés se comptent par dizaines de milliers à Gaza et que les hôpitaux n’y fonctionnent presque plus.

La phrase du jour

« Quelles sont les autres solutions auxquelles ils pensent ? Faire partir tous les Palestiniens ? Les tuer ? »

C’est ce qu’a déclaré Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, ce lundi, en marge d’une réunion des ministres de l’UE. « La solution » que lui et l’UE défendent, c’est celle à deux Etats, un Israélien et un Palestinien. Borrell dénonce l’attitude de l’Etat hébreu sur la question.

« Nous ne pouvons pas être hésitants », a-t-il affirmé, appelant les Européens à « envisager des sanctions » face au refus d’Israël de discuter d’une solution à deux Etats, seule issue possible pour une grande partie de la communauté internationale, dont les Etats-Unis.

La tendance du jour

La tendance à la hausse, c’est celle des victimes des affrontements entre l’armée israélienne et le Hamas à Gaza. Le ministère de la Santé local, tenu par le Hamas, a donné un nouveau bilan humain ce lundi : 25.295 personnes sont mortes depuis le 7 octobre.

Par ailleurs, d’après cette fois l’AFP, l’armée israélienne a tué plus de 200 personnes depuis le 7 octobre à la frontière avec le Liban, au nord. 146 d’entre eux étaient des combattants du Hezbollah.