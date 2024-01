Deux policiers ont été inculpés en Belgique dans une enquête sur un trafic de drogue après un coup de filet mardi qui avait conduit à l’arrestation de 22 personnes, a annoncé jeudi le parquet de Bruxelles. Lors des 45 perquisitions menées mardi dans les secteurs d’Anvers et de Bruxelles, trois policiers avaient été arrêtés.

Parmi eux, l’un a été « relaxé après son audition par les services de police ». Les deux autres ont été présentés à un juge d’instruction « qui les a inculpés du chef de participation à une organisation criminelle », poursuit le parquet, précisant que tous deux ont été libérés – l’un sous conditions.

350 membres des forces de l’ordre mobilisés

Neuf autres suspects inculpés ont été placés en détention préventive. Les inculpations portent sur « le chef de participation à une organisation criminelle et vente, importation et exportation de stupéfiants (cannabis et cocaïne), en association », ajoute le communiqué.

La police fédérale avait indiqué mardi avoir saisi « de l’argent, des véhicules de luxe et une arme de poing » lors de l’opération qui avait mobilisé quelque 350 membres des forces de l’ordre, notamment des unités spéciales.

L’enquête, qui a débuté en février 2023 « à la suite de plusieurs crimes graves » liés au milieu de la drogue, « a pu démontrer l’existence de trafics de stupéfiants à plusieurs niveaux, du deal local à l’import/export, et de suspecter l’implication de certains individus dans des règlements de comptes par armes à feu », avait précisé la police.

Messagerie décryptée

Les enquêteurs ont réussi à décrypter plusieurs téléphones utilisant Sky ECC, messagerie prisée des criminels dont le déchiffrage a permis depuis 2021 plusieurs coups de filet contre les trafiquants de drogue.

Un méga-procès a débuté en décembre à Bruxelles, où comparaissent plus de 120 prévenus impliqués dans un trafic international de cocaïne et de cannabis, confondus en bonne partie grâce aux décryptages de ce type de messagerie.

Les saisies de cocaïne dans le port belge d’Anvers, première porte d’entrée en Europe pour cette drogue expédiée d’Amérique latine, se sont élevées à quelque 116 tonnes en 2023, ce qui constitue un nouveau record.