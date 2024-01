La contestation populaire prend de l’ampleur aux Comores. Un couvre-feu nocturne a été instauré mercredi sur l’archipel, après des heurts entre protestataires et forces de l’ordre dans la capitale, au lendemain de l’annonce de la victoire au premier tour du sortant et ancien putschiste Azali Assoumani à la présidentielle, émaillée de « fraudes », selon l’opposition. L’ONU a lancé de son côté un appel « au calme », exhortant dans un communiqué les autorités comoriennes à respecter le droit de manifester et les « principes démocratiques ».

Quelles mesures ont été annoncées ?

« Un couvre-feu a été instauré », a annoncé dans la soirée à la télévision nationale le délégué à la Défense, Youssoufa Mohamed Ali. Selon le décret paru dans la foulée, la mesure qui entre en vigueur immédiatement place la capitale Moroni sous couvre-feu entre 19h00 et 06h00 ainsi que le reste du territoire entre 22h00 et 06h00.

Le centre de la capitale, qui compte quelque 100.000 habitants, a été bouclé mercredi par des policiers, gendarmes et militaires déployés en nombre. La route menant au principal aéroport de l’archipel de l’océan Indien, composé des îles Grande-Comore, Anjouan et Mohéli, a été bloquée.

Le porte-parole du gouvernement a dénoncé auprès de l’AFP des « troubles publics ». La contestation est souvent rapidement étouffée dans ce pays tenu d’une main de fer. « C’est organisé par ceux qui n’avalent pas la défaite », a affirmé Houmed Msaidie, évoquant des arrestations sans donner de chiffre. La veille, il avait mis en garde : « Ils ont été vaincus […] Qu’ils ne tentent pas d’être en colère, nous ne laisserons pas faire ».

Quelle est l’ampleur des heurts ?

Tout au long de la journée, dans les rues de Moroni, des barrages de fortune faits de bouts de bitume, de pierres et d’appareils électroménagers ont été dressés sur la chaussée. De nombreux commerces sont restés fermés. Des carcasses de voitures calcinées sur les bas-côtés et des restes de pneus brûlés donnaient à la capitale des allures de ville en proie à une guérilla urbaine. Plusieurs bâtiments ont été incendiés, ont constaté des journalistes de l’AFP.

La connexion Internet a été partiellement interrompue, le principal opérateur évoquant des « perturbations ». Dans les ruelles du quartier populaire de la Coulée (nord), des groupes de jeunes ont lancé des pierres en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué systématiquement par des jets de gaz lacrymogène. Des détonations ont retenti dans plusieurs quartiers.

Dans certaines écoles, élèves et personnels sont restés cloîtrés. Selon un témoin, un dépôt de riz, aliment de base dans l’archipel, a été vandalisé et pillé.

Pourquoi l’opposition suspecte une « fraude massive » ?

L’opposition, qui avait appelé « le peuple comorien » à « faire respecter la volonté et le choix électoral du peuple », a réclamé mercredi l' « annulation » des élections de dimanche.

Quelque 340.000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire leur président et les gouverneurs des trois îles du pays. Le scrutin présidentiel a enregistré une participation exceptionnellement faible de 16,30 %, selon la commission électorale (Ceni), contrastant avec une première estimation publiée dimanche soir à plus de 60 %.

« Incontestablement, ces scrutins […] ne sont pas valides. Nous les dénonçons et demandons leur annulation pure et simple », ont déclaré dans un communiqué commun les cinq candidats rivaux d’Azali.

Selon eux, les chiffres officiels de participation montrent qu’environ 2/3 des votants se sont prononcés pour élire leurs gouverneurs mais pas pour choisir leur président. Un tel écart de participation est « impossible », estime l’opposition, et « une grossière fraude est ainsi établie ».

Quelque 189.497 votants ont voté pour leurs gouverneurs, mais seulement 55.258 au scrutin présidentiel, selon les chiffres officiels. L’opposition avait par ailleurs affirmé, dès dimanche, avoir constaté de nombreuses irrégularités pendant le vote et notamment des « bourrages d’urnes ».

Qui est le président ?

Azali Assoumani, ancien militaire putschiste de 65 ans, a remporté 62,97 % des voix, selon les résultats provisoires. Il doit ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif qui devrait le maintenir au pouvoir jusqu’en 2029. Les résultats du scrutin doivent encore être validés par la Cour suprême, plus haute juridiction du pays de 870.000 habitants, dont 45 % vivent sous le seuil de pauvreté.