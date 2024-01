Qu’est-il arrivé à Florian Géraud ? Au Paraguay, le parquet a indiqué lundi « n’exclure aucune hypothèse », y compris celle d’un homicide, sur les causes de la mort de ce Français de 43 ans, dont le corps avait été retrouvé la première semaine de janvier dans la capitale Asunción.

Ce vidéaste de profession avait été retrouvé pendu dans une maison abandonnée, trois jours après sa disparition tard dans la nuit du Nouvel An, selon la police et le parquet. Sa disparition avait été signalée à la police par son hôte paraguayen, chez qui il séjournait depuis qu’il était arrivé dans le pays à la mi-décembre. Le Français avait fini la soirée seul, puis serait sorti dans Asunción, son téléphone montrant une dernière connexion à 04h44.

« Pas de trace de violence préalable » sur le corps

Selon le parquet, sa mort est « le résultat d’une asphyxie mécanique », a priori cohérente avec l’hypothèse d’une pendaison. Le chef adjoint des homicides, le commissaire David Delgado, avait indiqué que le corps « ne montrait pas de trace de violence préalable », non plus que le site où a été trouvé le corps, distant de plus de cinq kilomètres de son logement.

Le résultat complet de l’autopsie « n’est pas encore disponible. Cela pourrait prendre jusqu’à 45 jours. L’extraction de données du téléphone et d’autres procédures sont toujours en cours. L’enquête se poursuit », a assuré la procureure Carla Rojas.

Presses paraguayenne et française ont relayé ces derniers jours les doutes émis par la famille de Florian Géraud sur l’hypothèse d’un suicide, et leur intention de saisir la justice française.