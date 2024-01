Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé ce lundi avoir abattu deux avions de commandement aéroportés russes au-dessus de la mer d’Azov. La Russie n’a pas confirmé, mais cela constituerait un coup dur dans une zone qu’elle est censée contrôler. « Je remercie l’armée de l’air pour cette opération parfaitement planifiée et exécutée dans la région de la mer d’Azov ! », a réagi le commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny. Il revendique la destruction d’un A-50, un appareil de détection et de commandement aéroporté, et d’un Il-22, avion servant aussi de poste de commandement.

Ce second appareil serait toutefois parvenu à se poser à Anapa, dans le sud de la Russie, mais les dommages sont tels qu’il est considéré comme « détruit », selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Iouri Ignat.

La déclaration du jour

« Depuis au moins 2014, année de l’obtention par le parti politique Front national d’un premier prêt par une structure proche du président Poutine, ce parti et ses cadres ont été corrompus de manière à propager la propagande russe destinée à propager le chaos en France et en Europe »

Le Parti radical de gauche a saisi ce lundi la procureure de Paris sur des liens présumés du Rassemblement national de Jordan Bardella avec Moscou, au titre de l’article 40 du Code pénal, a annoncé son président Guillaume Lacroix. S’appuyant sur plusieurs enquêtes journalistiques, dont la dernière du Washington Post le 30 décembre 2023, le PRG estime que le RN, et avant lui le Front National, ainsi que ses dirigeants, « se sont rendus coupables de plusieurs crimes et délits ». Plus précisément « intelligence avec une puissance étrangère », « livraison d’informations à une puissance étrangère » et « corruption et abus de confiance ».

Le chiffre du jour

4,2 milliards. L’ONU appelle à ne pas abandonner l’Ukraine et veut réunir 4,2 milliards d’euros en 2024. L’organisation mondiale craint une baisse des fonds alloués pour l’aide humanitaire à la population ukrainienne et aux réfugiés qui ont fui l’invasion russe. La coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, Denise Brown, a expliqué que « selon les indications qu’elle a reçues des Etats membres, (les financements) vont diminuer cette année ». Et « si nous ne disposons pas du niveau de financement humanitaire dont nous avons besoin sur la base des données et des priorités, notre aide diminuera », a-t-elle averti.

« Vous vous souvenez de l’Ukraine ? […] Il y a un an, nous n’aurions parlé que de l’Ukraine, et maintenant, depuis plusieurs semaines, nous n’en entendons que très peu parler », s’est inquiété le coordinateur des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, au lancement de l’appel humanitaire à Genève devant les médias.

La tendance du jour

La Russie prétend ce lundi avoir condamné plus de 200 prisonniers de guerre ukrainiens à de lourdes peines de prison. Les autorités russes accusent ces soldats, qui sont nombreux à avoir été capturés durant le siège de Marioupol en 2022, d’exactions contre des civils. C’est pourtant l’armée russe qui a mené un siège dévastateur à Marioupol, y faisant, selon Kiev, des dizaines de milliers de morts. Alexandre Bastrykine, le président du Comité d’enquête russe, a déclaré que « 200 militaires ukrainiens (avaient été) condamnés à de longues peines de prisons pour avoir tué des civils et maltraité des prisonniers » de guerre.

La Russie compte « continuer » à juger des soldats de l’armée de Kiev, y compris des « hauts responsables », a-t-il assuré dans une interview à l’agence d’Etat Ria Novosti, publiée lundi. Moscou n’a en revanche jamais enquêté sur les crimes de guerre dont ses soldats sont accusés, comme le massacre de Boutcha, que la Russie a qualifié de mise en scène occidentale.