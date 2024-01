« Cette nuit c’était impressionnant, t’es dans le lit, tu ne sais pas ce qu’il se passe et t’entend des gros bruits : le vent, la pluie qui tape. T’es pas rassuré… » Erwan, qui habite près de Saint-Paul (est) sur l’île de La Réunion, a vécu le passage du cyclone Belal dans « la peur ». Bilan au petit matin : deux arbres à terre, déracinés, dont l’un qui est tombé à « 50 mètres » de sa voiture. Mais pas d’autres dégâts matériels. « Au final, on a eu beaucoup de chance », résume-t-il.

Carole, 40 ans, se dit également « la plus chanceuse des Réunionnaises ». La nuit dernière, sa maison a tenu bon, malgré des rafales de vent enregistrées à 150 km/h qui ont fait vibrer tous les pans de sa demeure. Les cyclones, elle en a pourtant connus. « Je n’avais jamais été inquiète mais là, je l’ai été. Déjà, c’était la première fois qu’on était placé en alerte violette. Et deuxièmement, les rafales étaient vraiment très impressionnantes. J’ai cru que toutes les vitres allaient exploser. Ils avaient annoncé des rafales à 250 km/h, je n’ose pas imaginer ce qui se serait passé si ça avait été le cas. »

« J’ai eu peur pour la première fois »

« J’ai vraiment eu peur pour la première fois et je ne suis pas la seule », ajoute-t-elle. Ses amies, qui résident à Sainte-Marie (nord), ont subi davantage de dégâts. L’une a vu son portail arraché par les bourrasques, l’autre sa maison inondée par les fortes pluies.

« J’ai vécu une expérience très éprouvante », résume à son tour Lily, une jeune maman. Sa fillette de 3 ans a passé le week-end chez son père, puis a été envoyée chez ses grands-parents à sa demande. « J’étais très angoissée de ne pas être à ses côtés pour la protéger. »

La nuit « a été très courte », dit-elle. « Impossible de fermer les yeux » avec la pluie « qui s’abat » en continu et les rafales de vent. « A partir de 4 heures, dans la nuit de dimanche à lundi, le temps s’est dégradé. Puis à 7 heures, il s’est déchaîné. » Lily a vu passer la tempête « avec peur ». Le manguier de son voisin menaçait de tomber sur un poteau électrique, les lampadaires ainsi que la clôture du stade, situés à proximité, étaient à deux doigts de s’envoler. « Le bruit de la tôle, les portails qui tapent… Ça a été de longues heures interminables », décrit-elle.

« Je devais sortir toutes les cinq minutes pour essayer de maintenir le matériel que je n’avais pas pu mettre à l’abri, reprend-elle. À chaque fois, je rentrais complètement trempée. C’était tellement éprouvant physiquement que je ne ressentais plus la faim. »

« C’est comme si on voyait le cyclone se déplacer »

L’accalmie observée dans la matinée a été de courte durée puisque « le vent a repris, mais il soufflait dans l’autre sens ». Ce dont témoigne également Carole. « Deux heures après, le vent a tourné, le tourbillon est reparti en direction de l’est, c’est comme si on voyait le cyclone se déplacer. C’était beau d’une certaine façon, mais impressionnant. »

« C’est reparti assez fort, confirme Erwan. Pendant le passage de l’œil, ils avaient prévenu que ça serait plus calme, mais c’est court comme passage. Alors, on s’est barricadé, on a fermé les volets pour éviter les risques de projections contre les vitres. »

Perché sur les hauteurs de Saint-Louis, dans le sud-ouest de l’île, Flavien, 25 ans, estime s’en être sorti sans trop de mal. La maison, qu’il partage avec un colocataire, est « solide », appuie-t-il, et suffisamment « éloignée de la mer ». « On a la chance d’être abrités par la montagne donc nous n’avons pas été trop secoués », explique-t-il. Certes, le vent « a bien soufflé » et il a « plu en continu » mais « ce n’est pas le cyclone le plus violent que nous ayons ressenti », souligne le jeune homme. Et d’ajouter : « La situation était différente selon la zone dans laquelle on habite. Ici, les dégâts se résument à des branches qui se sont envolées. »

Plus d’eau potable

Christine et Patrick, deux retraités de 71 ans en vacances pour quinze jours à Saint-Leu, ont été relativement épargnés, eux aussi. « Le plus pénible, c’est l’attente avant l’impact, confient-ils. L’ambiance dans l’île est très particulière avec les alertes successives, les gens qui vident les commerces, qui rangent tout et qui se barricadent. Tout s’arrête. Mais une fois que le cyclone est là, on ne peut pas faire grand-chose. »

Alors que la tempête se déplace désormais vers l’île Maurice, Carole se dit « inquiète » : « C’est l’île sœur comme on l’appelle ici. Il y a beau y avoir de magnifiques hôtels, la population n’a pas beaucoup de ressources. »

A la Réunion, la patience sera de mise, prévient-elle. La consommation de l’eau est désormais interdite pour une durée indéterminée. « Et on ne se risquera pas à la boire tout de suite, une fois qu’elle sera rétablie », précise-t-elle, tandis que Lily confie sa crainte. « Il va falloir reprendre le travail avec la peur au ventre alors que les radiers sont submergés et certaines routes impraticables. Sans parler des branches qui peuvent encore tomber. »