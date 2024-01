Des rafales de plus de 200 km/h et des dégâts qui s’annoncent considérables. La Réunion, touchée par le passage du cyclone Belal, est repassée ce lundi matin en alerte rouge afin de permettre aux secours d’intervenir et d’évaluer l’étendue du sinistre.

La veille, l’île avait été placée en alerte violette, soit le plus niveau, synonyme de « danger imminent ». Un premier décès a été annoncé par les autorités. En attendant, la population reste néanmoins confinée.

Vous habitez la Réunion et avez vécu ces dernières heures avec angoisse ? Vous vous êtes regroupés en famille ou entre voisins ? Comment avez-vous affronté le cyclone ? Comment vous êtes vous préparé ? Avez-vous eu ou vu des dégâts ? Avez-vous dû appeler les secours ? Êtes-vous sorti de chez vous ou vous êtes-vous cloîtré à la maison ? Avez-vous passé des coups de fil à vos proches ? Comment avez-vous vécu l’attente la nuit dernière ?

