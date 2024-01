L’économie allemande a basculé dans le rouge en 2023 avec une chute de 0,3 % du produit intérieur brut (PIB). La faute à la crise du secteur industriel qui souffre des coûts de l’énergie et de difficultés à l’export, a indiqué ce lundi l’institut Destatis. Ce recul attendu du PIB de la première économie européenne succède à une croissance de 1,8 % en 2022, selon des données corrigées des variables de prix.

Au dernier trimestre 2023, le PIB est estimé en recul de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, selon une estimation préliminaire de Destatis. En données corrigées des variables de calendrier et de prix, le PIB annuel chute de 0,1 %. Ces résultats sont toutefois un peu meilleurs que les prévisions du gouvernement et du FMI, qui prévoyaient respectivement une chute de 0,4 % et de 0,5 % durant l’année. « L’évolution économique globale a marqué le pas dans un environnement toujours marqué par les crises, notamment la crise énergétique et les tensions géopolitiques », a commenté Ruth Brand, la présidente de l’institut Destatis.

Plombée par la crise du secteur industriel

L’économie allemande a été plombée durant toute l’année par la crise de son puissant secteur industriel, qui représente environ 20 % de la richesse produite dans le pays. La production reste inférieure de plus de 9 % à son niveau d’avant la pandémie, près de quatre ans après le début de la pandémie de Covid-19, en raison d’un ensemble de facteurs. Le secteur a été d’abord plombé tout au long de l’année par une demande intérieure atone, en raison de l’inflation et des hausses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE).

Sur l’ensemble de l’année 2023, l’inflation a progressé de 5,9 % en Allemagne, après 6,9 % en 2022, qui était la valeur la plus élevée depuis le choc pétrolier de 1973. La branche a aussi été pénalisée par des exportations moins dynamiques, sur fond de tensions géopolitiques et de plus faibles demandes en produits allemands en Chine et aux Etats-Unis. Surtout, les prix de l’énergie restent relativement élevés pour l’industrie face à ses concurrents internationaux.