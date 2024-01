En réponse à des émeutes ayant entraîné la perte de 16 vies dans les deux principales agglomérations de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des militaires patrouillent ce vendredi dans la capitale. Le Premier ministre James Marape s’est engagé à rétablir le calme après que des foules en colère se sont emparées de la capitale Port Moresby mercredi soir, brisant des vitrines, pillant des magasins et mettant le feu à des bâtiments.

Les émeutiers « paieront le prix » pour les flambées d'« anarchie », a-t-il promis, déclarant l’état d’urgence pour quatorze jours dans la capitale à compter de jeudi soir. Avec 1.000 soldats en groupe pour renforcer la sécurité, de nombreuses agences bancaires, stations-service et épiceries de la ville ont commencé à rouvrir leurs portes vendredi.

« L’anarchie et l’inconscience » ne sont pas tolérées

Des violences ont éclaté dans la capitale mercredi soir, dans la foulée de manifestations antigouvernementales menées par des soldats, policiers et gardiens de prison qui protestaient contre des baisses inexpliquées de leurs salaires. De nombreux civils mécontents ont ensuite rejoint les émeutes, et les violences ont gagné la ville de Lae, à quelque 300 kilomètres au nord. La police et les autorités sanitaires ont déclaré qu’au moins 16 personnes avaient été tuées dans les deux villes, selon un nouveau bilan communiqué vendredi.

James Marape a reconnu que les forces de sécurité avaient une « véritable raison de s’inquiéter », et son gouvernement a rapidement promis de corriger ce qu’il a décrit comme un « problème technique » ayant entraîné les baisses de salaires constatées. Mais le Premier ministre a prévenu que « l’anarchie et l’inconscience » ne seraient pas tolérées. « Je veux indiquer à notre pays que ça suffit. Ça suffit », a-t-il insisté.