Comment l’Equateur a sombré dans le combo cartels, cocaïne et armes à feu

Des images de chaos dans les rues équatoriennes. Après l’évasion du narcotrafiquant Fito et la spectaculaire prise d’otages en direct sur un plateau télévisé, l’Equateur a basculé dans un « conflit armé interne », a déclaré mardi son président Daniel Noboa. Pourtant, il y a moins de dix ans, le pays était encore paisible, comparable à une oasis de tranquillité au milieu du violent désordre semé par les narcotrafiquants au Mexique et en Colombie voisine.

Comment les villes équatoriennes et leurs banlieues ont-elles été à leur tour gangrenées par l’argent sale de la drogue et la violence des armes à feu, et surtout en si peu de temps ? De nombreux facteurs se rejoignent pour expliquer ce renversement. Parmi eux, ce constat établi par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste de l’Amérique latine sur le problème de la guerre contre la drogue : « Le mal s’aggrave à mesure qu’on lutte contre lui. »

Les trafiquants de drogue à la conquête de nouveaux territoires

Rien de nouveau sous le soleil de l’Amérique latine. La drogue, son trafic, ses cartels, ses armes empoisonnent la région depuis des décennies. Mais si les assassinats dans les rues ont augmenté de 800 % entre 2018 et 2023 en Equateur, c’est parce que le pays, épargné jusqu’ici par le crime organisé, est devenu le principal point d’exportation de la cocaïne d’une part vers les Etats-Unis et d’autre part vers l’Europe.

« Un phénomène qui remonte à cinq ou six ans », explique Christophe Ventura, facilité par plusieurs éléments qui en font un territoire de choix pour les narcotrafiquants : la dollarisation des années 2000 a facilité le blanchiment d’argent et y a attiré les acteurs du crime organisé, un emplacement géographique frontalier avec la Colombie, premier producteur de cocaïne, et le Pérou, deuxième pays producteur du stupéfiant, selon les données de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) qui en fait le hub de mise en circulation du psychotrope et, enfin, le développement d’une dizaine de groupes sous-traitants contrôlés par des cartels mexicains poussés à élargir leur territoire d’activités par les politiques de guerre contre la drogue.

Covid-19, corruption et pauvreté

Après la crise économique qui a touché l’Equateur à partir de 2016, la politique drastique d’austérité mise en place par Lenín Moreno – jusqu’à la suppression du ministère de la Justice – a mis en berne les services publics, rappelle Lucie Laplace, chercheuse en science politique à l’université Lyon-2 et au laboratoire Triangle. Une aubaine pour les narcotrafiquants qui ont su profiter « du dépérissement des services de sécurité, notamment la police » et qui sont venus boucher les trous, développe Christophe Ventura. Et la crise sanitaire du Covid-19 a été un accélérateur du délabrement des services de l’Etat. « Les narcotrafiquants sont alors devenus des criminels protecteurs qui pallient l’absence des politiques publiques, pointe encore le directeur de recherche. En offrant du travail, en garantissant la sécurité, ils ont, de fait, remplacer l’Etat. »

La pauvreté ravage aussi la société équatorienne et concerne environ 27 % de la population, selon le dernier rapport de l’Institut national des statistiques et des recensements (Inec). Un terrain fertile pour la corruption qui touche toutes les strates de l’Etat, du petit gardien de prison jusqu’à l’ancien président Rafael Correa qui a été condamné à huit ans de prison pour corruption en 2020. A cela, s’ajoute la légalisation des armes à feu pour tous par le précédent président, Guillermo Lasso.

Entre rivalité et démonstration de force

Résultats, deux principales formations de cartels de la drogue s’opposent en Equateur aujourd’hui : Los Choneros, dirigés par Fito et sous contrôle du cartel mexicain Sinaloa, et Jalisco nueva generación. Les derniers événements dignes d’un épisode de la série Narcos ont pris forme dans un contexte de rivalité intense entre ces deux groupes. « Mais il n’y en a pas un qui domine l’autre alors les affrontements prennent différentes formes, jusqu’ici, principalement dans les prisons et les rues des quartiers populaires », explique Lucie Laplace.

Les prisons sont ainsi régulièrement le théâtre de cette démonstration de force entre les deux camps rivaux. En 2021, plusieurs émeutes et affrontements qui ont éclaté dans plusieurs prisons d’Equateur ont fait 79 morts en une journée. « Il s’agit aussi d’une technique d’intimidation de l’Etat et de dissuasion de toute autre personne dans la justice, la police ou le journalisme » de s’intéresser à la situation, complète Lucie Laplace. « Ils montrent que l’Etat ne maîtrise plus rien », souligne-t-elle. Avec un contexte particulier : un nouveau président qui a déclaré la guerre au trafic de drogue vient d’être élu, rappelle Jimena Reyes, directrice pour les Amériques de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).

Le constat est aride. « La guerre contre les narcotrafiquants est perdue d’avance : depuis les années 1960, la consommation de drogue dans le monde explose et s’intensifie malgré la militarisation de la lutte, tranche Christophe Ventura. C’est une illusion de penser que détruire l’offre suffirait pour régler le problème du trafic de drogues. » Ce à quoi, à titre personnel, Jimena Reyes répond que la solution radicale serait de « légaliser toutes les drogues au niveau mondial » et ainsi couper l’herbe sous le nez de tous les profiteurs criminels.