Tirs en direct sur un plateau de télévision, gardiens de prison ou policiers pris en otages, écoles et magasins fermés… Depuis plus de trois jours, l’Equateur est plongé, selon son président, dans un « conflit armé interne » avec les gangs de narcotrafiquants. Une crise sécuritaire qui a déjà coûté la vie à dix personnes, selon un premier bilan.

Alors que le président de l’Equateur Daniel Noboa a ordonné mardi la « neutralisation » des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic, quelle est la situation exacte sur place ? Comment tout cela a-t-il commencé et dans quel contexte ? Quelles sont les réactions à l’étranger ? 20 Minutes fait le point.

Quelle est la situation sur place ?

Les images diffusées sur les réseaux sociaux, difficiles à vérifier, donnent une idée des violences sur place et alimentent l’impression d’un chaos qui s’installe progressivement dans certaines localités du pays. Attaques au cocktail Molotov, voitures incendiées, tirs au hasard sur des policiers, scènes de panique se multiplient dans le pays. Le ministère de l’Education a ordonné la fermeture provisoire de toutes les écoles du pays. Dans le grand port de Guayaquil, plongé dans la psychose, de nombreux établissements hôteliers et restaurants ont fermé. Dans la capitale Quito, gagnée par la peur, magasins et centres commerciaux fermaient également prématurément.

Comment tout cela a-t-il commencé ?

Tout a commencé dimanche, lorsque l’ennemi public numéro 1, Adolfo Macias, alias « Fito », le chef du gang des Choneros, comptant près de 8.000 membres, s’est volatilisé de la prison de Guayaquil. Deux jours plus tard, un des chefs de Los Lobos, autre puissant gang de narcotrafiquants, s’est lui aussi évadé. En parallèle, plusieurs mutineries et prises en otage de gardiens ont eu lieu dans diverses prisons. L’administration pénitentiaire a fait savoir que 139 membres de son personnel étaient actuellement toujours retenus en otage dans cinq prisons du pays mercredi matin.

Mardi après-midi, des hommes armés ont fait irruption sur le plateau d’une télévision publique à Guayaquil, prenant brièvement en otage des journalistes et des employés de la chaîne. Personne n’a semble-t-il été tué ou blessé dans le raid, et 13 assaillants ont été interpellés selon la police. Dans la ville portuaire de Guayaquil, les violences ont fait huit morts et trois blessés. Deux policiers ont également été assassinés, dans la ville de Nobol, près de Guayaquil.

Quel est le contexte dans le pays ?

L’Equateur, 18 millions d’habitants et naguère havre de paix, est ravagé par la violence après être devenu le principal point d’exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie voisins. Les bandes criminelles, pour la plupart de simples gangs de rues il y a encore quelques années, sont depuis devenues les acteurs sanglants du narcotrafic aux tentacules internationaux. Les assassinats dans les rues ont augmenté de 800 % entre 2018 et 2023, passant de 6 à 46 pour 100.000 habitants. En 2023, 7.800 homicides ont été comptabilisés et 220 tonnes de drogues saisies. Le président de la République, Daniel Noboa, 36 ans, a été élu en novembre sur la promesse de rétablir la sécurité dans le pays. Le 9 août, un candidat centriste à la présidentielle, Fernando Villavicencio, avait été assassiné par balle à Quito.

Quelle est la réaction du gouvernement équatorien ?

Le président équatorien, le plus jeune de l’histoire du pays, a ordonné la « neutralisation » de tous ces groupes criminels, dont il a fourni une liste exhaustive, tout en soulignant la nécessité pour les forces armées d’agir « dans le respect des droits de l’Homme ». Il a reconnu mardi « l’existence d’un conflit armé interne ».

Daniel Noboa a décrété l’état d’urgence lundi sur tout le territoire et pour une durée de 60 jours. Un couvre-feu nocturne a été instauré et l’armée est autorisée à assurer le maintien de l’ordre dans les rues et les prisons. Mercredi midi, l’ex-président équatorien Rafael Correa a exprimé son soutien aux mesures prises par l’actuel chef d’Etat. Mais force est de constater qu’elles restent manifestement sans grand effet jusqu’à présent. Après cette annonce, de très nombreux incidents, dont l’enlèvement de sept policiers, ont été signalés un peu partout dans le pays.

Comment la communauté internationale réagit-elle ?

Le Pérou voisin a déclenché l’état d’urgence mardi soir dans l’ensemble des régions frontalières de l’Equateur. Une zone longue de plus de 1.400 kilomètres. Le pays va également renforcer la surveillance sur place en envoyant des effectifs policiers et militaires supplémentaires.

Le chef de la diplomatie américaine pour l’Amérique latine, Brian Nichols a expliqué que les Etats-Unis étaient « extrêmement préoccupés par la violence » et « prêts à fournir de l’assistance ». Le Brésil, le Chili, la Colombie et le Pérou ont exprimé leur soutien à l’Equateur. La France, elle, a demandé mercredi matin à ses ressortissants qui envisageraient de se rendre en Equateur de « différer leurs projets dans toute la mesure du possible ».