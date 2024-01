La défiance envers les vaccins peut prendre diverses formes… Si en France, les antivax se plaignaient de la « dictature sanitaire » lors de la pandémie de Covid-19, au Pakistan les équipes de vaccination contre la polio sont, eux, régulièrement victimes d’attentats. Lundi, cinq policiers chargés de la protection des vaccinateurs ont été tués dans l’explosion d’une bombe.

Le pays, seul au monde avec l’Afghanistan à n’avoir pas éradiqué la poliomyélite, a lancé une nouvelle campagne de vaccination, espérant protéger 44 millions d’enfants. Mais il fait face à de fortes résistances, les équipes de soin et leurs accompagnants étant régulièrement la cible d’attaques.

De Ben Laden aux attaques des équipes vaccinales

Début décembre, un policier qui protégeait des vaccinateurs a été abattu par des hommes armés. En août, ce sont deux membres des forces de l’ordre qui ont perdu la vie au Baloutchistan, province transfrontalière de l’Afghanistan. Les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ont revendiqué à plusieurs reprises ces attaques, dont celle de lundi.

« Depuis une dizaine d’années, les militants islamistes visent les équipes vaccinales au Pakistan et en Afghanistan », souligne Olivier Guillard, directeur de recherches sur l’Asie à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Et justement, il y a treize ans, en 2011, la CIA a organisé une fausse campagne de vaccination à Abbottabad, au Pakistan, afin de localiser avec certitude Oussama Ben Laden. « Ça a causé beaucoup de confusion à l’époque. On nous a régulièrement demandé si l’OMS était impliquée – évidemment que non, mais c’était il y a plus de dix ans », note Oliver Rosenbauer, porte-parole pour l’éradication de la polio à l’OMS.

Entre théories du complot et acceptation de l’injection

Depuis, les théories du complot foisonnent : le vaccin serait injecté pour stériliser les enfants musulmans ou contiendrait de la graisse de porc, le rendant interdit par l’islam. « Ces vaccinations se déroulent à domicile. Parfois, dans des régions particulièrement rétives vis-à-vis de l’autorité de l’Etat, la population considère que le personnel de sécurité est constitué d’informateurs, envoyés pour les espionner », ajoute Olivier Guillard. « L’acceptation du vaccin est bien plus grande au Pakistan qu’en Suisse, tempère Oliver Rosenbauer. La résistance parentale est de moins de 1,5 %, ce qui signifie que moins de 1,5 % des parents refusent que leurs enfants soient vaccinés. »

Il existe toutefois des disparités régionales. Une étude démographique menée en 2016 à Peshawar, capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa montre que 79 % des participants s’opposaient à la vaccination de leurs enfants, persuadés que le produit contenait des ingrédients interdits par l’islam. « Sur ce terreau, se greffent des entités islamistes radicales ou terroristes comme le TTP qui considère que toutes les occasions de frapper les services sécuritaires de l’Etat sont bonnes à prendre », affirme Olivier Guillard qui ajoute : « ce sont des cibles faciles qui se rendent partout dans le pays et, souvent, le dispositif sécuritaire qui les accompagne est très léger. »

Une tâche « extrêmement difficile »

« Il y a une résistance dans les régions frontalières de l’Afghanistan qui sont peu peuplées, particulièrement rétives à l’Etat et rurales », illustre le chercheur. Si Oliver Rosenbauer admet ces résistances, le porte-parole de l’OMS insiste : « Si certaines personnes utilisent cette situation pour attaquer le gouvernement, notre plus grand problème est de parvenir à surmonter d’autres difficultés : logistiques, opérationnelles, sécuritaires. » « C’est une tâche extrêmement difficile, abonde Olivier Guillard. C’est un pays de 240 millions d’habitants et une campagne de vaccination qui ambitionne de vacciner 40 millions d’enfants. »

En 2022, le Pakistan a été dévasté par des inondations historiques qui ont tué au moins 1.700 personnes et inondé un tiers du pays. « Pour vacciner un enfant, il faut d’abord le trouver. Or, il est difficile d’accéder à tous les domiciles à cause de l’insécurité mais aussi de raisons environnementales. Il y a beaucoup de mouvements de populations à travers le pays », explique le porte-parole de l’OMS. La poliomyélite est contagieuse et elle peut provoquer des paralysies, généralement des membres inférieurs mais atteignant parfois l’appareil respiratoire. Depuis les années 1980, des organisations à l’instar de l’OMS ou d’Unicef, tentent d’éradiquer cette maladie à l’échelle mondiale. Le Pakistan constitue, avec l’Afghanistan, le dernier foyer de la maladie. Mais avec seulement 20 cas recensés en 2022 contre 3,4 millions de cas suspectés de malaria, les priorités du monde en matière de santé publique semblent bien éloignées de celles des Pakistanais.