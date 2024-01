Pour une fois, il n’a pas fait de provocation. Le néonazi Breivik attaque l’Etat norvégien en justice contre son incarcération à l’isolement. Le procès s’est ouvert lundi après son arrivée crâne rasé et costume cravate sombre dans le gymnase de la prison de Ringerike.

Détenu, seul, dans un quartier de haute sécurité, l’extrémiste de 44 ans estime que son maintien à l’isolement depuis près de onze années et demi-viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit les « peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Depuis, « il est toujours en isolement et, plus le temps passe, plus cela constitue une violation de la Convention », déclarait à l’AFP son avocat, Øystein Storrvik, en octobre.

Dans les documents de procédure, son conseil fait valoir que « la longue période d’isolement et d’absence d’interaction réelle se traduit maintenant par des dommages [psychologiques] pour Breivik, y compris le fait qu’il est maintenant suicidaire ». « Il est désormais dépendant de l’antidépresseur Prozac pour supporter ses journées en prison », affirme-t-il.

Nouvelle tentative

Selon lui, l’assaillant de la tuerie d’Utøya n’a aujourd’hui de contacts qu’avec deux autres détenus qu’il voit une heure toutes les deux semaines sous étroite surveillance, et avec le personnel pénitentiaire. Invoquant un autre article de la Convention des droits de l’homme qui garantit un droit à la correspondance, l’extrémiste de droite réclame aussi un allègement du filtrage de ses courriers avec le monde extérieur.

En 2016, il avait déjà attaqué l’Etat pour ces deux mêmes motifs et avait, à la surprise générale, partiellement obtenu gain de cause en première instance. Mais il avait ensuite été complètement débouté en appel et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait jugé sa plainte « irrecevable » en 2018.

Des perruches de compagnie

Dans la prison de Ringerike située au bord du lac où baigne Utøya, Breivik dispose, sur deux étages, de plusieurs pièces faisant office de cuisine, salon TV avec console de jeux – et une photo de la tour Eiffel – ou encore salle de gym équipée, d’après l’agence norvégienne NTB. Toujours selon NTB, les autorités pénitentiaires y ont aussi placé trois perruches pour combler son souhait d’avoir un animal de compagnie.

L’Etat, lui, justifie l’isolement – relatif, insiste-t-il – de Breivik par sa dangerosité et la nécessité de se prémunir contre les risques qu’il fait planer sur la société, les autres détenus et les gardiens mais aussi ceux qui pèsent sur lui. Le système carcéral norvégien accorde traditionnellement une place importante à la réhabilitation des criminels.

Peu réceptif à la réhabilitation

Breivik bénéficie « d’une offre d’activités très complète » (cuisine, jeux, promenades, basketball…) et « il n’y a aucune indication que Breivik souffre de problèmes physiques ou mentaux en raison de ses conditions de détention », argue l’avocat de l’Etat, Andreas Hjetland.

« Breivik s’est jusqu’à présent montré peu réceptif au travail de réhabilitation », précise-t-il aussi. « Il est donc difficile d’imaginer quelles améliorations significatives des conditions de détention sont possibles et justifiables à court terme ».