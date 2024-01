Guerre Hamas - Israël EN DIRECT : Un Israélien tué dans une attaque en Cisjordanie...

10h12 : De nouvelles frappes sur le sud de Gaza, six Palestiniens tués en Cisjordanie

Tôt ce dimanche, des témoins ont fait état de frappes aériennes israéliennes à Khan Younès, principale ville du sud de Gaza et nouvel épicentre des combats entre les soldats et le Hamas, l'agence officielle palestinienne Wafa dénombrant de nombreux morts et blessés. Et en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, un raid des forces israéliennes a coûté la vie à six Palestiniens à Jénine, selon l'Autorité palestinienne. Un officier israélien a été tué dans l'explosion d'un engin, a dit la police.