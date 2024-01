Une militaire israélienne et six Palestiniens morts. C’est le bilan dramatique d’un raid des forces israéliennes contre le camp de réfugiés palestiniens sur Jénine, en Cisjordanie, ce dimanche alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son quatrième mois de conflit.

« Elle [l’officier tué] se trouvait dans un véhicule militaire qui a été touché par un engin explosif », a indiqué la police. Le raid a coûté la vie à six Palestiniens selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne. Tôt ce dimanche, des témoins ont également fait état de frappes aériennes israéliennes à Khan Younès, principale ville du sud de Gaza et nouvel épicentre des combats entre les soldats et le Hamas, l’agence officielle palestinienne Wafa dénombrant de nombreux morts et blessés.

La structure du Hamas « démantelée » dans le nord de la bande de Gaza

Depuis le 7 octobre, les morts se comptent par milliers. Lors de l’attaque du Hamas environ 1.140 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées selon un décompte de l’AFP à partir du bilan israélien. Environ 250 personnes ont été enlevées dont une centaine libérées lors d’une trêve fin novembre. L’offensive israélienne a fait 22.722 morts dans la bande de Gaza assiégée, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Samedi, l’armée, qui a lancé son offensive terrestre le 27 octobre dans le territoire palestinien, a annoncé avoir « achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord ». « Nous nous focalisons désormais dans le centre et le sud », a dit le porte-parole de l’armée Daniel Hagari, précisant toutefois que des éléments du Hamas opéraient toujours dans le nord « sans structure et sans commandant ».