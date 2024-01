Dans un scrutin gagné d’avance pour le pouvoir en place, il reste une place au suspense au Bangladesh avant les élections législatives de dimanche. Anwara Islam Rani, 31 ans, transgenre et candidate indépendante, pourra-t-elle battre l’ancien ministre de l’Aviation Ghulam Muhammed Quader, chef d’un parti aux liens anciens avec le gouvernement actuel ?

« J’ai eu des retours incroyablement positifs de la part des électeurs », a-t-elle déclaré à l’AFP vendredi soir à l’issue d’une campagne où des centaines de gens se pressaient à ses meetings. « Il est possible de gagner si le scrutin est libre et équitable et que les gens peuvent se rendre aux urnes dans une atmosphère pacifique », a-t-elle espéré. Anwara Islam Rani, une militante qui a organisé des campagnes pour les droits des personnes transgenres, affirme qu’un groupe restreint mais déterminé de supporteurs l’a aidée à organiser ses meetings et faire du porte-à-porte auprès des électeurs.

Troisième genre

Bien que née dans une famille très conservatrice de ce pays à majorité musulmane, elle affirme que ses proches ont soutenu sa candidature, centrée sur un meilleur accès aux soins et à l’emploi. Elle assure avoir trouvé un fort soutien dans sa circonscription, dans la ville de Rangpur, en dépit d’une « campagne de calomnies » qui a débuté dès que sa candidature a commencé à décoller.

Les femmes transgenres, dénommées « hijra » dans le sous-continent d’Asie du Sud, ont bénéficié d’une reconnaissance légale croissante au Bangladesh au cours de la décennie écoulée et sont officiellement reconnues comme un troisième genre. Mais les membres de cette communauté continuent de faire souvent face à des discriminations en matière d'emploi, et se battent pour davantage de droits et de reconnaissance, en matière de propriété et de mariage par exemple. Plusieurs se sont déjà lancées en politique au Bangladesh, et une transgenre, pour la première fois, a été élue maire d’une ville rurale en 2021.

Boycott de l’opposition

Anwara Islam Rani espère « ouvrir les portes pour les générations à venir », qu’elle remporte ou non l’élection. « Le courage d’Anwara nous donne de l’espoir » affirme Latifur Rahman, qui vote dans la circonscription, car « elle n’est pas juste une candidate, elle symbolise un combat pour la dignité, l’égalité et une société inclusive ».

Mais ailleurs, une certaine fatalité entoure le scrutin. Des dizaines de partis d’opposition ont décidé de boycotter le vote de dimanche en estimant qu’il ne serait ni libre ni honnête, et redoutant une répétition des vastes irrégularités de précédentes élections remportées par la Première ministre Cheikh Hasina. Ce samedi, sept opposants issus du parti d’opposition BNP ont été arrêtés, accusés du sabotage d’un train dont l’incendie a fait quatre morts.

Et si une victoire d’Anwara Islam Rani est envisageable, c’est aussi parce que, dans sa circonscription comme dans quelques autres, la Ligue Awami de la Première ministre n’a pas présenté de candidat afin d’éviter que le prochain Parlement ne soit vu comme une institution à parti unique.