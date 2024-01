C’était une promesse de Nelson Mandela lors de son élection en 1994. Sa commission Vérité et réconciliation offrait l’amnistie à tous ceux qui rendraient compte de leurs crimes. Cette commission avait pourtant refusé d’accorder l’amnistie aux meurtriers présumés de Cradock. C’est dans cette ville située dans la province du Cap Oriental, en Afrique du Sud, que quatre militants anti-apartheid avaient été tués en 1985. Des crimes qui ont fait l’objet de plusieurs enquêtes mais n’ont jamais été élucidés. Près de quarante ans après les faits, la justice sud-africaine a annoncé ce vendredi rouvrir l’enquête sur ceux que l’on appelle « les meurtres de Cradock ».

La milice du régime blanc soupçonnée

Comptant parmi les crimes les plus connus et les plus sombres de l’apartheid, cette affaire fera l’objet d’une nouvelle enquête au sujet du meurtre de Matthew Goniwe, Fort Calata, Sparrow Mkonto et Sicelo Mhlauli. Ces quatre militants avaient pris la route après une réunion pour rentrer chez eux, dans la petite ville de Cradock. Leurs corps gravement brûlés et lacérés de coups de couteau avaient été découverts plus tard, à deux endroits différents. A l’époque, les forces de sécurité du régime blanc surveillaient leurs faits et gestes. Rapidement, des membres de la police de l’apartheid avaient été soupçonnés d’avoir exécuté les quatre jeunes hommes noirs.

Les deux enquêtes menées entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 n’avaient jamais permis de traduire les suspects présumés en justice. « Aucune des enquêtes n’a permis d’identifier les meurtriers », rappelle le ministère de la Justice. Les familles réclament depuis des années que vérité soit faite. Selon la Justice, de nouveaux éléments permettent aujourd’hui la réouverture de l’enquête : « Lors des enquêtes précédentes, les familles et personnes concernées n’ont pas été entendues. Il est temps de rétablir la confiance dans le système judiciaire », a déclaré le ministre Ronald Lamola, cité dans le communiqué.