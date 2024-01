Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Quatre Palestiniens tués lors d'une incursion israélienne en Cisjordanie...

09h19 : Quatre Palestiniens tués lors d'une incursion israélienne en Cisjordanie

Quatre Palestiniens ont été tués mardi lors d'une incursion de l'armée israélienne dans une localité du nord de la Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et des sources militaires israéliennes. Ils ont été tués lors d'affrontements qui ont éclaté avec une force israélienne effectuant une incursion dans la localité d'Azzoun, près de la ville de Qalqilya, selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a confirmé leur décès. « Au cours d'une opération antiterroriste à Azzoun, des terroristes ont ouvert le feu et jeté des explosifs sur nos troupes » , a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. Un soldat a été blessé dans les affrontements, a-t-elle ajouté. La Cisjordanie occupée connaît aussi une flambée des violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, avec plus de 300 Palestiniens tués par les forces israéliennes et les colons depuis le mois d'octobre.