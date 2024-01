L’Ukraine a affirmé lundi avoir fait face au cours de la nuit du Nouvel an à une attaque « record » de 90 drones tirés par la Russie qui a notamment visé Lviv et Odessa, faisant au moins un mort.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, 87 des 90 drones explosifs Shahed lancés par les forces russes depuis quatre directions ont été détruits en vol. « L’ennemi a utilisé un nombre record de drones d’attaque », a-t-elle relevé.

Elle a aussi rapporté des frappes à l’aide de quatre missiles sol-air S-300 dans la région de Kharkiv (nord-est) et de trois missiles antiradars Kh-31 et un Kh-59 visant les régions de Kherson et de Zaporijjia (sud).

Deux personnes tuées

Dans la région de Lviv, dans l’Ouest du pays, les frappes ont détruit une université et un musée dont l’histoire est liée à deux figures nationalistes ukrainiennes et collaborateurs des Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le maire Andriï Sadovy.

Dans la région d’Odessa (sud), une personne a été tuée et huit blessées lors de cette attaque nocturne, selon les autorités locales. A Khmelnytsky, un enfant a été blessé.

Une femme a aussi été tuée lors de bombardements russes dans la région de Kherson lundi, a indiqué sur Telegram le chef de l’administration régionale Oleksandre Prokudine.

Escalade des violences

La Russie a de son côté rapporté des bombardements et tirs de drones ukrainiens sur la région frontalière de Belgorod, qui n’ont pas fait de victime.

Moscou et Kiev voient une escalade des violences ces derniers jours avec une attaque sans précédent qui a fait 24 morts samedi à Belgorod, en Russie, succédant à une attaque de missiles contre l’Ukraine vendredi, qualifiée de « massive » par Kiev, et qui a fait une quarantaine de morts.