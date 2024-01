09h09 : Israël et Gaza entament 2024 sous les bombes et les roquettes

Israël et la bande de Gaza sont entrés dans l'année 2024 sans pause dans les combats, l'armée israélienne poursuivant son pilonnage intensif du territoire palestinien, faisant au moins 24 morts dans la nuit, et le Hamas tirant des roquettes sur Tel-Aviv et le sud d'Israël au moment exact du Nouvel An.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs parties d'Israël, et des journalistes de l'AFP à Tel-Aviv ont été témoins de l'interception des roquettes par les systèmes de défense antimissile israéliens à minuit précise. Des personnes qui célébraient le Nouvel An dans une rue festive ont couru se mettre à l'abri, tandis que d'autres continuaient à faire la fête.