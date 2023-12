La terrible nouvelle est confirmée. Le kibboutz de Nir Oz en lisière de Gaza a déclaré jeudi qu’une otage israélo-américaine était morte lors de son enlèvement le 7 octobre pendant l’attaque du Hamas, six jours après l’annonce du décès de son mari dans des circonstances similaires.

Judith Weinstein Haggai « a été blessée lors du massacre du 7 octobre, et il a maintenant été autorisé de publier qu’elle a été tuée ce samedi-là », ayant succombé à ses blessures, a indiqué le kibboutz dans un communiqué. Agée de 70 ans, elle était présentée comme la femme la plus âgée retenue en otage dans la bande de Gaza.

Selon le kibboutz, elle était « mère de quatre enfants et grand-mère de sept petits-enfants » et exerçait comme « enseignante d’anglais pour enfants à besoins éducatifs particuliers ou ayant des problèmes d’attention et de concentration ».

Les Etats-Unis combatifs sur le dossier des otages, assure Joe Biden

Le kibboutz de Nir Oz avait annoncé mercredi la mort de son mari Gadi Haggai, 73 ans, également otage à Gaza, dans les mêmes circonstances. « Ce développement tragique fait très mal », a réagi le président américain Joe Biden dans un communiqué, réaffirmant que les Etats-Unis « n’arrêteront pas de se mobiliser pour ramener (les otages) chez eux » .

Quelque 250 personnes ont été prises en otage lors de l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a fait environ 1.140 morts, selon un décompte de l’AFP à partir des derniers chiffres officiels. A ce jour, 129 sont toujours retenues à Gaza, d’après les autorités israéliennes.

« Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur de la perte de nos parents et grands-parents lors du massacre qui a eu lieu dans notre kibboutz », a écrit la famille de Judith Weinstein Haggai dans un communiqué.