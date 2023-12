Un cap vient d’être franchi entre Venezuela et Royaume-Uni. Le président Maduro a envoyé jeudi quelque 5.600 soldats vénézuéliens en manœuvres militaires de nature « défensive » en « réponse à la provocation et à la menace du Royaume-Uni », qui a envoyé un navire de guerre au Guyana en pleine crise sur l’Essequibo.

« J’ai ordonné l’activation d’une action conjointe de toutes les Forces Armées nationales bolivariennes (vénézuéliennes) dans les Caraïbes orientales, sur la côte atlantique, une action conjointe de nature défensive, en réponse à la provocation et à la menace du Royaume-Uni contre la paix et la souveraineté de notre pays », a déclaré le président Maduro lors d’une émission de radio et de télévision, dans laquelle il a montré des images de navires de guerre et d’avions de combat patrouillant dans la zone.

Le pétrole de l’Essequibo en jeu

Juste avant Noël, le Royaume-Uni avait annoncé le déploiement d’un navire de patrouille militaire en soutien au Guyana, en pleine crise sur l’Essequibo, territoire riche en pétrole réclamé par le Venezuela, qui a réagi en dénonçant une « provocation ».

Le patrouilleur britannique le « HMS Trent » arrivera au Guyana vendredi et doit participer à des exercices militaires dans les eaux guyaniennes pendant « moins d’une semaine ». Il n’est pas prévu qu’il accoste à Georgetown (la capitale du Guyana) a souligné une source des Affaires étrangères guyanien.

Le ministre de la Défense du Venezuela Vladimir Padrino López avait réagi à l’annonce en dénonçant une « provocation ». « Un navire de guerre (…) ? Et ensuite ? », avait-il écrit sur le réseau social X. « Des milliers de militaires mobilisés, et ensuite ? » pourra maintenant lui répondre son homologue britannique…