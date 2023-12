Espace Schengen : Roumanie et Bulgarie s’accordent avec l’Autriche sur une adhésion partielle en mars 2024

LIBRE CIRCULATION Vienne, qui avait posé il y a un an son veto à l’entrée des deux pays dans l’espace Schengen, a trouvé un accord avec Bucarest et Sofia sur les échanges maritimes et aériens