L’ambiance n’est pas au beau fixe entre Turquie et Israël. Mercredi le président turc Recep Tayip Erdogan a estimé qu’il « n’y a aucune différence » entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Adolf Hitler. « En quoi êtes-vous différent d’Hitler ? » a lancé Erdogan à l’adresse du dirigeant israélien, lors d’une cérémonie à Ankara.

Le Premier ministre israélien s’est empressé de lui répondre en publiant un communiqué. « Erdogan, qui commet un génocide contre les Kurdes et qui détient le record mondial d’emprisonnement de journalistes qui s’opposent à son régime, est la dernière personne à pouvoir nous prêcher la morale. »

Invectives

L’armée israélienne « se bat pour éliminer l’organisation terroriste la plus odieuse et la plus brutale du monde », a-t-il déclaré en référence au Hamas, ajoutant que le mouvement palestinien avait « commis des crimes contre l’humanité ».

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le chef de l’Etat turc, allié traditionnel de la cause palestinienne, a multiplié les invectives à l’égard d’Israël, dénonçant aussi le soutien des Etats-Unis au gouvernement israélien.

Erdogan a notamment qualifié Israël d’Etat « terroriste » et « génocidaire » en raison des bombardements intenses sur le territoire palestinien de Gaza, conduits par l’armée israélienne en représailles au massacre d’environ 1.140 personnes, en majorité des civils, par le mouvement Hamas le 7 octobre.