Air Arabia, basée à de Charjah, a annoncé ce mercredi le prochain lancement d’un vol quotidien à destination de Kaboul, devenant ainsi la deuxième compagnie aérienne des Emirats arabes unis, après flydubai, à desservir la capitale afghane. Dans un communiqué, la compagnie à bas coûts appartenant à l’émirat de Charjah a précisé que la nouvelle desserte serait lancée à partir du 10 janvier.

« Kaboul est le dernier ajout à notre réseau au départ de Charjah, qui va permettre à nos clients des Emirats arabes unis et d’ailleurs de découvrir nos produits », a souligné dans le communiqué Adel Al-Ali, directeur général du groupe Air Arabia. « Les vols directs d’Air Arabia vers Kaboul témoignent de notre engagement permanent à offrir aux passagers des voyages abordables et de qualité, ainsi que de nouvelles destinations à explorer », a-t-il ajouté.

Des vols assurés par deux compagnies afghanes

flydubai avait été la première compagnie aérienne internationale à faire atterrir de nouveau le 15 novembre un avion à Kaboul depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, l’Afghanistan n’étant desservi jusque-là que par deux compagnies nationales. La compagnie de Dubaï effectue deux vols par jour à destination de l’aéroport de Kaboul qui avait connu, lors du retour des talibans au pouvoir, des scènes de chaos, de nombreux habitants tentant par tous les moyens de quitter le pays.

Depuis deux ans, seules les compagnies afghanes Kam Air et Ariana Afghan Airlines proposaient des liaisons entre Kaboul et Dubaï, Islamabad, Moscou ou Istanbul. La reprise des vols à l’aéroport de Kaboul est considérée comme essentielle au redémarrage de l’activité économique sinistrée du pays. Les autorités talibanes avaient signé en 2022 un contrat avec l’entreprise émiratie GAAC pour y gérer et développer les services de navigation.