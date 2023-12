Le président nord-coréen Kim Jong-un a donné le coup d’envoi de la grande réunion annuelle de fin d’année du Parti des travailleurs au pouvoir, a rapporté ce mercredi l’agence officielle KCNA. Cette réunion est devenue une tribune privilégie pour le dirigeant qui, lors de sa clôture le 1er janvier il y a un an, y avait annoncé une « augmentation exponentielle de l’arsenal nucléaire » nord-coréen.

En ouverture de cette nouvelle édition mardi, il a estimé que 2023 avait été « une année de grands tournants et de grands changements », notamment en matière de capacités militaires. L’année a été marquée pour Pyongyang par le lancement du premier satellite espion du pays, des tirs d’essais de son missile balistique intercontinental (ICBM) le plus puissant à ce jour, le Hwasong-18, et l’inscription de son statut de puissance nucléaire dans la Constitution.

La semaine dernière, Kim Jong-un a affirmé que la Corée du Nord n’hésiterait pas à recourir à l’arme atomique si elle était « provoquée » par des armes nucléaires. Très tendues, les relations entre Pyongyang et Séoul se sont encore dégradées en novembre à la suite du lancement du satellite espion nord-coréen, avec la suspension d’un accord qui avait été conclu en 2018 par les deux pays pour réduire les tensions militaires.