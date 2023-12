Les Houthis, groupe rebelle yéménite soutenu par l’Iran, ont affirmé mardi avoir lancé un missile sur un navire en mer Rouge et mené une attaque de drone en direction d’Israël.

Les rebelles, qui se disent solidaires du Hamas palestinien dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza, ont assuré dans un communiqué avoir « mené une opération ciblée contre un navire commercial » identifié comme étant le MSC UNITED, et avoir lancé des « drones contre des cibles militaires » dans le sud d’Israël.

L’armée israélienne a indiqué qu’elle avait intercepté « une cible aérienne hostile » qui se dirigeait vers son territoire.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre le Hamas et Israël à Gaza, les Houthis ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires naviguant au large des côtes du Yémen ayant des liens présumés avec Israël, en solidarité avec Gaza. Ces dernières semaines, plusieurs missiles et drones ont été abattus par des navires de guerre américains, français et britanniques qui patrouillent dans la zone.

Une centaine d’attaques

Selon le Pentagone, les Houthis, qui contrôlent des pans entiers du territoire yéménite, dont la capitale Sanaa, ont déjà lancé une centaine d’attaques de drones et de missiles, ciblant en tout 10 navires marchands impliquant plus de 35 pays.

Ces attaques, qui menacent de perturber les flux du commerce maritime mondial sur une voie stratégique, ont poussé les Etats-Unis à mettre en place une force multinationale de protection maritime en mer Rouge.

Plus tôt dans la journée, des explosions ont été entendues et des missiles aperçus à proximité d’un navire en mer Rouge, à proximité de Hodeida, port de l’ouest du Yémen sous contrôle des rebelles, a indiqué l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO, sans faire état de victime ou de dégât.

Deux autres explosions ont peu avant retenti à proximité d’un autre navire, là encore au large de Hodeida, a dit l’agence maritime britannique, sans faire état de dégâts ou de victime. Le bateau a poursuivi son trajet.