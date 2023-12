Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le périmètre de la zone Otan, question intimement liée au déclenchement de la guerre, va encore évoluer. Les députés turcs ont en effet entrouvert ce mardi les portes de l’Otan à la Suède et devraient définitivement valider son entrée sans tarder, après approbation du Protocole d’adhésion en échange d’un possible engagement américain sur les avions F-16. La Commission des Affaires étrangères du parlement à Ankara a approuvé le texte après 19 mois de suspense et l’a transmis à l’Assemblée plénière pour adoption définitive, une formalité qui devrait suivre dans les jours qui viennent mais à un une date qui n’a pas encore été précisée.

La décision a été aussitôt saluée par le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström : « Nous nous réjouissons de devenir membre de l’OTAN », a-t-il déclaré.

La phrase du jour

Je suis reconnaissant envers notre armée de l’air pour l’impressionnant rajout d’un nouveau navire à la flotte russe sous-marine en mer Noire »

Un peu d’ironie pour accueillir une bonne nouvelle de son Etat-major. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son armée de l’air à sa façon après une frappe ayant touché un navire russe en Crimée mardi. La Russie a confirmé peu après qu’un de ses navires avait été endommagé dans l’attaque. Le président russe Vladimir Poutine a été informé par son ministre de la Défense Sergueï Choïgou de « dégâts » subis par le grand navire de débarquement Novotcherkassk lors de cette frappe en Crimée, a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans fournir plus de détails.

Le chiffre du jour

20. C’est le nombre de jours qu’a pris le transfert d’Alexeï Navalny vers son nouveau lieu de détention, dans une colonie pénitentiaire de Kharp, au-delà du cercle polaire arctique. L’opposant russe, dont les proches sont restés sans nouvelles pendant plusieurs semaines, a assuré mardi sur les réseaux sociaux qu’il allait « bien » mais que son voyage était « assez fatigant ». Charismatique militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, 47 ans, purge une peine de 19 ans de prison pour « extrémisme ». Il avait été arrêté en janvier 2021 à son retour de Russie d’une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu’il impute au Kremlin.

La tendance du jour

A Mariinka, l’Ukraine recule. Le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a annoncé que ses forces s’étaient retirées en « périphérie » de cette ville de l’Est du pays dont Moscou a affirmé la veille avoir pris le contrôle. « Le fait que nous nous soyons déplacés vers la périphérie de Marinka et que, dans certains endroits, nous ayons déjà dépassé les limites de la localité, ne doit pas susciter un tollé général », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Selon lui, ses forces ont « préparé une ligne de défense à l’extérieur de cette localité » vers laquelle se replier.

Mariinka avait été transformée par l’armée ukrainienne en place forte depuis 2014 et le début d’un conflit avec des séparatistes prorusses pilotés par Moscou, qui s’étaient emparés notamment de la ville de Donetsk.

Vladimir Poutine s’est félicité lundi de la prise de Marinka qui, selon lui, a éloigné l’artillerie ukrainienne de Donetsk et permis aux forces de Moscou de « disposer d’un espace opérationnel plus large » dans la zone.