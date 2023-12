Leur rencontre avec le père Noël a viré au cauchemar pour des dealers. Au Pérou, à Huaral, ville située à 70 km de la capitale Lima, un policier a enfilé le costume rouge et blanc pour passer « inaperçu » et surprendre deux vendeurs de crack et de marijuana.

« Cette stratégie a été couronnée de succès », a déclaré samedi à la presse le colonel Walter Palomino, le chef de l’Escadron Vert de la police nationale péruvienne. Le policier qui avait revêtu le costume traditionnel du père Noël s’est chargé d’enfoncer la porte de la maison et d’interpeller l’un des suspects.

L’une des personnes appréhendée a été présentée à la presse sous le pseudonyme du « Grinch », du nom d’un personnage de fiction populaire dans un film d’animation américain.