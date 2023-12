« La Nasa aurait menti sur les photos et vidéos de la lune ? ». Cette vieille théorie du complot, qui voudrait que les Américains aient mis en scène les images des astronautes sur la lune, a refait surface récemment sur les réseaux sociaux. La cause ? Une vidéo qui montre le président russe Vladimir Poutine, à qui on présente les résultats d’une intelligence artificielle de vérification d’image qui aurait conclu que des photos prises sur la lune seraient fausses.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses publications reprennent cette affirmation, comme cette vidéo visionnée plus de 274.000 fois sur TikTok, ou celle-ci, publiée sur le même réseau social, qui affirme que « L’homme n’a jamais marché sur la lune selon l’IA de Google ».

Cette dernière affirme notamment : « Il s’avère que l’IA elle-même a de gros doutes sur la mission Apollo 11. Le président russe Vladimir Poutine en personne a pu visionner l’analyse effectuée par l’IA de Google. Si l’on se fit au résultat, les images présentant l’alunissage des astronautes américains pourraient ne pas être authentiques. »

Des vidéos du même type sont aussi partagées en anglais ou encore en espagnol, reprenant les mêmes éléments, également sur d’autres réseaux sociaux comme X. Certaines de ces publications expliquent que le président russe aurait été « invité chez Google », et aurait lui-même demandé aux ingénieurs de l’entreprise américaine de tester « la vidéo de l’atterrissage sur la lune » avec leur intelligence artificielle de vérification.

Ces différentes publications, qui reprennent le même narratif avec parfois quelques variations, affirment aussi souvent que quelques jours après, la Nasa aurait publié un communiqué pour se justifier, expliquant qu’ils auraient perdu les images originelles des premiers pas sur la lune. Récemment, l’entrepreneur Oussama Amar, très populaire sur les réseaux sociaux, a lui aussi relayé ces informations dans un de ses podcasts « Sans permission ».

FAKE OFF

Une vidéo issue d’une visite de Poutine à une conférence sur l’IA

La vidéo date du 24 novembre 2023, lors d’une visite du président russe à une conférence sur le thème de l’intelligence artificielle organisée à Moscou intitulée : « Voyage dans le monde de l’intelligence artificielle », comme le rapporte l’agence de presse Tass.

On peut retrouver la trace de la vidéo dans les publications de l’agence de presse russe RIA Novosti, qui l’utilise comme base d’un article intitulé : « Poutine a été informé des conclusions du réseau neuronal sur l’alunissage américain » le 24 novembre. La séquence a été publiée sur le canal Telegram de l’agence le jour même à 13h55.

Que montre vraiment la vidéo ?

Comme l’indique l’article, sur ces images Poutine est accompagné de German Oskarovitch Gref, président du conseil d’administration de la Sberbank, banque publique russe qui organise l’évènement. La vidéo, de 27 secondes, ne permet pas de voir le début de la séquence, avec les images des astronautes dont il est question.

On peut trouver une séquence plus complète dans une vidéo de l’agence de presse russe Sputnik publiée sur le réseau social chinois Weibo. C’est Nikolai Gerasimenko, présenté par RIA Novost comme « responsable de la recherche de données à la Sberbank », qui s’adresse d’abord à Poutine.

« Presque tous les objets de cette image sont considérés comme des faux [par l’intelligence artificielle] » , indique-t-il d’abord en parlant des photos des astronautes. « En revanche, cette photo a été prise par le rover lunaire chinois. Elle ne pose pas de problème particulier », montre-t-il par la suite. « L’image est considérée comme fausse ? » intervient Poutine. « Oui, regardez le rouge ». « C’est ce que pense le réseau neuronal de Google, pas le nôtre. Il n’y a donc pas de biais. », précise alors German Oskarovitch Gref. « Très intéressant », commente Poutine peu après.

Cette vidéo n’a donc pas été tournée « chez Google », mais bien lors d’une conférence russe. Seul l’outil dont il est question dans la séquence est désigné comme un « réseau de neurones » de Google. Les personnes présentes autour de Poutine ne sont donc pas non plus des employés du géant de la tech américain.

Les photos sont de vrais clichés de la Nasa

De nombreuses publications en ligne expliquent que cette séquence remettrait en cause la véracité des images de la mission Apollo 11, qui marque les premiers pas de l’homme sur la lune en 1969. Or, les photos utilisées lors de la présentation au président russe sont celles de la mission Apollo 15, en 1971, cinquième mission à envoyer des astronautes américains sur la surface de la lune.

Ces photos sont des clichés pris lors de cette mission, et sont disponibles sur le site de la Nasa. La photo de gauche montre l’astronaute James Irwin en train de creuser une tranchée à l’aide d’une pelle, comme l’explique la description de la photo sur le site de la Nasa. La photo de droite montre quant à elle l’astronaute David Scott utilisant une foreuse.

Montage comparant les images de la vidéo aux photos originales de la Nasa. - Sputnik, Nasa

D’autre part, la Nasa n’a publié aucun communiqué de presse à ce sujet pour essayer de se justifier suite à la diffusion de la séquence, comme l’agence l’a confirmé auprès de l’AFP. Un article de l’agence de presse Reuters, souvent utilisé comme preuve d’un aveu de la Nasa, date en réalité de 2009 et traite des images de l’expédition Apollo 11, qui n’est donc pas celle dont ces photos sont issues.

Prudence sur la fiabilité des outils de vérification d’image

Il est possible de se servir de plusieurs outils pour identifier l’origine ou la véracité d’une image, comme 20 Minutes l’a déjà présenté dans différents articles. Plus récemment, face au développement des outils de génération d’images utilisant l’intelligence artificielle, il existe aussi des techniques ainsi que des outils automatisés qui permettent d’aider à juger de l’authenticité d’un cliché.

Mais, de manière générale, il convient de rester prudent face aux résultats donnés par les outils utilisant l’intelligence artificielle pour vérifier une image. Le spécialiste en images générées par des IA Victor Baissait rappelait notamment auprès de l’AFP que ces outils se trompaient régulièrement : « Des outils de vérification peuvent affirmer qu’une image est de l’intelligence artificielle alors que ce n’est pas le cas. Il faut bien avoir en tête que ces outils ne sont que des indicateurs et il ne faut pas du tout avoir une confiance aveugle en eux ».

Le manque d’information sur ce « réseau de neurones » est également une lacune pour juger de sa fiabilité, car on ne sait pas vraiment quels paramètres sont analysés par l’outil. « S’il s’agit d’un réel outil entraîné pour la détection de fake news, les images de la Nasa étant tellement reprises dans les forums de fake news qu’un réseau de neurones à qui on a indiqué que toute image venant de ces forums sont des fakes, les classerait donc comme tel », précise auprès de 20 Minutes Emmanuel Adam, porte parole de l’Association française pour l’intelligence artificielle et maître de conférences de l’Université Polytechnique Hauts-de-France spécialisé dans l’IA.