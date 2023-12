Vous ne le saviez peut-être pas mais des élections législatives anticipées se tenaient ce week-end en Serbie, pays candidat depuis 2012 à l’adhésion à l’Union européenne. Sans trop de surprise, c’est le parti nationaliste et pro-russe du président Aleksandar Vucic qui a remporté le scrutin avec pas loin de 47 % des voix. Mais ses résultats sont contestés par l’opposition qui accuse le parti présidentiel d’avoir triché et appelle à une mobilisation ce mardi soir. 20 Minutes fait le point sur la situation politique en Serbie.

Que disent les résultats des élections ?

Les résultats ne seront définitifs que dans quelques jours. Lundi soir, la commission électorale a toutefois annoncé que le parti présidentiel d’Aleksandar Vucic avait remporté les élections législatives organisées dimanche en Serbie. Selon les « résultats préliminaires », le Parti progressiste serbe, le SNS, est arrivé en tête du scrutin avec 46,7 % des voix, devant l’opposition unie sous la bannière « La Serbie contre la violence » (SPN) qui a remporté 23,5 % des voix. A Belgrade, la capitale, où se tenait également un scrutin local, la commission locale a donné le SNS gagnant avec 44,5 % des voix, suivi du SPN qui a totalisé 38,18 % des suffrages.

Pourquoi l’opposition conteste les résultats ?

Bourrages d’urnes, achats de voix… Selon plusieurs observateurs internationaux, le scrutin de dimanche en Serbie a été entaché par de nombreuses irrégularités un peu partout dans le pays. « C’était un vol. Je suis dégoûtée, c’est quelque chose qui est répétitif. Je suis simplement écœurée. Je veux que ça change », a expliqué Ana Mirkovic, 37 ans, venue protester lundi soir devant l’immeuble de la commission électorale à Belgrade.

L’opposition maintient d’ailleurs la pression et appelle de nouveau à une mobilisation ce mardi soir pour contester les résultats. « Nous invitons tous les partis et mouvements de l’opposition, les citoyens, la société civile, à nous rejoindre », a indiqué Miroslav Aleksic, l’un des chefs de file de la coalition Serbie contre la violence. Le SPN demande par ailleurs à être invité « en direct » au journal télévisé de la télévision nationale serbe (RTS), accusant la chaîne de n’avoir pas couvert les manifestations et allégations de fraudes. « Deux tiers des citoyens serbes ne savent rien du tout de ce qui se passe », a regretté Marinika Tepic, une autre responsable de la coalition.

Quelles sont les réactions internationales ?

Après la victoire du parti nationaliste pro-russe au pouvoir, le Kremlin s’est bien sûr empressé de féliciter le président Aleksandar Vucic. « Nous espérons que la trajectoire d’un renforcement de l’amitié et de notre coopération se poursuivra », a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, parlant de la Serbie comme un pays « amical » et « fraternel. » Ailleurs, les réactions sont bien sûr différentes, notamment en Allemagne. « La Serbie a voté mais l’OSCE a signalé des cas d’utilisation frauduleuse de fonds publics, d’intimidation d’électeurs et d’achats de voix, a dénoncé le ministère allemand des Affaires étrangères. C’est inacceptable pour un pays qui a le statut de candidat à l’UE. »

L’Union européenne a d’ailleurs réagi ce mardi et estimé que le processus électoral en Serbie nécessitait « une amélioration tangible et des réformes supplémentaires. » Le Parlement européen se tient prêt à agir en tant que médiateur entre le parti au pouvoir et l’opposition à Belgrade, a affirmé de son côté l’eurodéputée allemande Viola von Cramon (Verts), qui faisait partie de l’équipe des observateurs des élections en Serbie dimanche.