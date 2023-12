Il a recouvré la liberté vendredi. Gerco van Deventer, un infirmier sud-africain aujourd’hui âgé de 48 ans, avait enlevé par des djihadistes en Libye en 2017 puis transféré au Mali. Il a été libéré à la frontière entre le Mali et l’Algérie et se trouve désormais à Alger, a appris l’AFP ce dimanche de sources sécuritaire et humanitaire.

Les deux sources, l’une provenant de la sécurité malienne et l’autre d’un organisme humanitaire étranger, ont confirmé une information donnée dimanche par une organisation humanitaire sud-africaine, Gift of the Givers qui a agi dans la libération en tant que facilitatrice.

« En observation dans un hôpital »

Gerco van Deventer, qui travaillait pour une société de sécurité, a été kidnappé en Libye le 3 novembre 2017 alors qu’il se rendait sur un site de construction d’une centrale à environ 1.000 km de Tripoli. Il a ensuite été transféré au Mali.

Le quadragénaire « est actuellement en observation dans un hôpital d’Alger », a dit la source sécuritaire à l’AFP. La source humanitaire a de son côté indiqué avoir « rapidement rencontré » l’ex-otage à la frontière algérienne, sans préciser de date.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une propagation du djihadisme et de violences en tout genre dont les enlèvements, qu’il s’agisse d’étrangers ou de Maliens, constituent un aspect. Les motivations sont idéologiques ou crapuleuses.