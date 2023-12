Guerre Hamas-Israël EN DIRECT : « Inutile de dire que la France croit celles et ceux qui ont eu à constater ces viols », assure Catherine Colonna…

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée ce dimanche dans son 72e jour, a été déclenchée par une attaque sanglante et inédite perpétrée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza. Selon Israël, 1.139 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans cette attaque et environ 250 enlevées et emmenées à Gaza. Il reste environ 129 otages à Gaza, y compris des corps, d'après l'armée. Une centaine de personnes ont été libérées dans le cadre d'une trêve fin novembre en échange de 240 prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.

La rédaction de 20 minutes est mobilisée pour vous informer en direct sur le conflit, alors que, ce dimanche, la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, est arrivée en Israël où elle va appeler à une trêve « immédiate et durable » dans la bande de Gaza.