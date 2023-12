Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vladimir Poutine prévient que l’entrée de la Finlande dans l’Otan va créer des « problèmes »…

9h33 : Dans l'Arctique, l'isolement du géant russe plombe la science

Fini les excursions en motoneige pour rendre visite aux collègues: sur l'archipel norvégien du Svalbard perché haut dans l'Arctique, le glaciologue Andrew Hodson a cessé tout contact avec ses homologues russes depuis l'invasion en Ukraine. « Avant, on travaillait avec les hydrologues et les spécialistes du permafrost russes. Ca n'est plus le cas aujourd'hui », explique le scientifique britannique à l'AFP. « On est triste de ne pas pouvoir collaborer mais on n'est évidemment pas du tout content de ce que fait le gouvernement russe », dit-il dans son bureau à l'université de Longyearbyen, la capitale de l'archipel.

Dans l'Arctique comme ailleurs sur la planète, chercheurs occidentaux et russes ont rompu quasiment tout lien depuis le début du conflit en Ukraine, ultime clou dans le cercueil d'une coopération qui se dégradait depuis les années 2010 avec le raidissement de Vladimir Poutine. Ce coup de gel a de lourdes conséquences pour la recherche dans une région qui se réchauffe environ quatre fois plus vite que la planète et fait donc office de laboratoire climatique.

L'adage « Grand Nord, basses tensions » a fait long feu.