Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

C’est un procès pour « haute trahison » qui vient de s’ouvrir à Berlin. Celui de Carsten L., 53 ans, un agent des services de renseignement allemands (BND), soupçonné d’espionnage au profit de la Russie, et son complice présumé, Arthur E., un entrepreneur indépendant de 32 ans. Cette comparution a été qualifiée par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel « de plus grand procès d’espionnage » dans le pays depuis des décennies.

Les deux accusés auraient transmis aux services de sécurité russes (FSB), par deux fois à l’automne 2022, donc près de huit mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, des documents et des informations classées secrètes, selon l’acte d’accusation. L’agent allemand Carsten L. a imprimé ou photographié dans la base de données du BND des documents confidentiels pour les communiquer à Arthur E., qui les a à son tour transmis au FSB à Moscou. Les contacts entre des agents du FSB et Arthur E. avaient été établis par l’intermédiaire d’un entrepreneur russe.

Ce dernier, qui fait l’objet d’une enquête séparée, a « organisé les rencontres » et « réservé et payé des vols d’Arthur E. entre Moscou et l’Allemagne ». Pour leurs services, Carsten L. et Arthur E. ont été rémunérés par le FSB à hauteur d'« au moins 450.000 euros » pour le premier et « au moins 400.000 euros » pour le second. Arthur E. est allé chercher ces sommes en liquide à Moscou en novembre 2022 et quand il est rentré en Allemagne, Carsten L. a fait en sorte qu’il « passe clandestinement les contrôles de sécurité à l’aéroport, sous le prétexte de motifs professionnels ».

Selon le calendrier du tribunal, qui a prévu 51 audiences, le verdict n’est pas attendu avant la mi-juillet. « Ce sera certainement une longue procédure », a déclaré la porte-parole du tribunal.

La phrase du jour

[L’Union européenne doit être] au rendez-vous du soutien entier et durable à l’Ukraine. »

A la veille d’un sommet de l’UE à Bruxelles, Emmanuel Macron a réitéré son appel à soutenir l’Ukraine. En accueillant ce mercredi le Premier ministre slovène Robert Golob à Paris, le président français a affirmé devant la presse que leurs deux pays étaient « déterminés à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra en matières militaire, économique, humanitaire et diplomatique, car il en va de notre sécurité collective et du respect de l’ordre international fondé sur le droit et nos valeurs communes ». Dans le viseur de Macron, la Hongrie, qui menace de bloquer des décisions clés pour Kiev qui sont au menu d’un sommet européen jeudi et vendredi : l’ouverture de négociations d’adhésion à l’UE et l’approbation d’une aide européenne de 50 milliards d’euros – sous forme de dons et de prêts – en faveur de ce pays.

Le chiffre du jour

53. C’est le nombre de blessés dans une attaque nocturne russe contre Kiev. La défense antiaérienne a abattu les dix missiles balistiques lancés vers 3 heures sur Kiev mais les débris sont retombés sur des zones habitées, notamment un hôpital pédiatrique. Aucun mort n’est à déplorer et le centre hospitalier continue de fonctionner. En revanche, 53 personnes ont été blessées à travers la ville, dont 20 ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants, selon le ministère de la Santé. Cela faisait des mois que Kiev n’avait pas enregistré un tel bilan.

La tendance du jour

Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée pour réclamer de l’aide à ses alliés occidentaux. Après les Etats-Unis, le président ukrainien était ce mercredi à Oslo. « Bien sûr, on ne peut pas gagner sans aide », a affirmé Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse, après une réunion avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

Aux Etats-Unis aussi bien qu’au sein de l’Union européenne, le versement de plusieurs dizaines de milliards de dollars au profit de l’Ukraine est actuellement entravé par des divisions internes. « Ce que l’Europe peut faire, c’est faire la même chose […] que ce que font les pays nordiques », a souligné Zelensky. Depuis le début de la guerre en février 2022, les pays nordiques affirment en effet avoir consacré au total environ 11 milliards d’euros au soutien de l’Ukraine. La Norvège, par exemple, a consenti en début d’année une aide pluri-annuelle à l’Ukraine, civile et militaire, de 6,8 milliards d’euros sur la période 2023-2027.