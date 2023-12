L’Unicef a besoin d’argent. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance a lancé mardi un appel aux dons de 9,3 milliards de dollars pour venir en aide en 2024 à plus de 90 millions d’enfants victimes de conflits et de catastrophes climatiques dans le monde.

« Des millions d’enfants continuent à subir des crises humanitaires de plus en plus complexes et à large échelle, et qui sollicitent de plus en plus nos ressources », a commenté la patronne de l’agence onusienne Catherine Russell, alors que tous les humanitaires peinent à financer des besoins grandissants aux quatre coins du monde. « Les enfants ne devraient pas avoir à payer de leur vie et de leur avenir. Ils doivent avoir un accès constant aux services de base, que ce soit la santé, l’eau potable, l’hygiène ou l’éducation », a-t-elle ajouté.

Une partie de l’argent pour vacciner contre la rougeole

En réponse au nombre « alarmant » d’enfants faisant face à des crises sans précédent, l’Unicef demande donc 9,3 milliards de dollars pour aider au moins 93,7 millions d’enfants dans 155 pays l’année prochaine. Cet argent vise à aider en priorité l’Afghanistan (près de 1,5 milliard), les réfugiés syriens, le Soudan, la République démocratique du Congo, ainsi que l’Ukraine et les réfugiés ukrainiens.

De manière plus générale, l’Unicef vise grâce à cette enveloppe à vacciner 17,3 millions d’enfants contre la rougeole, à traiter 7,6 millions d’enfants victimes de malnutrition grave, à permettre l’accès à l’éducation pour 19,3 millions d’enfants, à l’eau potable pour 52,4 millions, ou encore à offrir un soutien psychologique à 26,7 millions d’enfants et adolescents.

L’appel du Fonds des Nations unies pour la population

De son côté, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a lancé mardi un appel aux dons de 1,2 milliard de dollars pour fournir des services dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive à 48 millions de femmes et de filles dans 58 pays traversés par des crises humanitaires.

« Si nous ne mettons pas (les femmes et les filles) au premier plan, nous verrons plus de violences basées sur le genre, plus de mariages d’enfants, et plus de morts liées à la grossesse et à l’accouchement », a commenté la patronne de l’agence Natalia Kanem. Les pays prioritaires de l’UNFPA sont l’Afghanistan, le Soudan, le Yémen, la Syrie ou encore l’Ukraine, la Somalie et l’Ethiopie.