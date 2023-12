Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Forcément, la Russie est le suspect numéro un. Ce mardi, les services du premier opérateur mobile ukrainien, Kyivstar, qui comptent plus de 24 millions d’abonnés, ont été paralysés mardi par un « puissant » piratage informatique. « Ce matin, nous avons été la cible d’une puissante attaque de pirates informatiques. Elle a provoqué une défaillance technique qui a rendu nos services de la communication mobile et de l’accès à l’internet temporairement indisponibles », a déclaré Kyivstar sur Facebook.

Les services de sécurité ukrainiens, le SBU, ont annoncé l’ouverture d’une enquête, disant examiner l’hypothèse que « les services spéciaux russes pourraient être à l’origine de la cyberattaque ». Cette enquête porte sur des faits de « haute trahison », de « sabotage » et « d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

La panne a affecté nombre d’autres services et entreprises. La première banque ukrainienne, Privatbank, a ainsi fait état d’une partie de ses guichets automatiques et terminaux affectés. Les sirènes d’alerte aérienne ont aussi cessé de fonctionner dans une dizaine de localités de la région de Kiev et à Soumy dans le nord-est. L’armée ukrainienne n’a, elle, pas été affectée.

La phrase du jour

S’il y a bien quelqu’un qui se réjouit des tractations sans fin au Capitole, c’est Poutine et sa clique de détraqués. »

Tels sont les mots de Volodymyr Zelensky, qui, au premier jour de sa visite à Washington a d’emblée plaidé pour une rallonge de l’aide américaine à l’uKraine. C’est la troisième fois en un an que le président au polo kaki vient plaider sa cause au siège du Congrès, afin d’éviter que les Etats-Unis ne coupent l’aide militaire vitale pour l’effort de guerre ukrainien (lire plus bas).

Le chiffre du jour

13.000. C’est le nombre de soldats russes morts ou blessés depuis octobre, d’après le renseignement américain. De lourdes pertes auxquelles s’ajoutent plus de 220 véhicules perdus sur la ligne de front entre Avdiïvka et Novopavlivka, depuis que la Russie est repartie à l’assaut et pousse toujours plus fort dans l’est et le sud de l’Ukraine.

La tendance du jour

Volodymyr Zelensky multiplie depuis deux jours les réunions à Washington pour éviter que les Etats-Unis ne coupent leur aide militaire. Le président ukrainien s’est entretenu avec des membres du Sénat, la chambre haute tenue par le parti démocrate du président Joe Biden. « Il a dit clairement (…) que si nous perdons, Poutine gagnera, et ce sera très dangereux pour les Etats-Unis », a commenté après l’entrevue le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

Le président ukrainien a ensuite entamé sa réunion la plus difficile, avec des élus de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains : c’est là que les réticences à soutenir davantage l’Ukraine sont les plus vives. « Zelensky vient mendier et les ''va-t-en-guerre de Washington'' veulent lui donner une aide illimitée », a ainsi critiqué Marjorie Taylor Greene, élue d’une droite radicale qui plaide pour cesser purement et simplement toute assistance.

De son côté, la Russie, bien consciente de l’érosion du soutien des Etats-Unis, « semble aussi croire qu’une impasse militaire pendant l’hiver va saper le soutien occidental à l’Ukraine ». Moscou est donc « déterminée à pousser » sur tout le front, a averti la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson. Le Kremlin a lui estimé, ce mardi, que toute nouvelle aide américaine était vouée au « fiasco ».

Le Congrès n’a en théorie que jusqu’à vendredi - quand commencent les vacances parlementaires - pour parvenir à un accord.