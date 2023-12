Le plus grand réseau humanitaire au monde change de tête. L’Américaine Kate Forbes a été élue lundi présidente de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Elle devient ainsi la deuxième femme à remplir cette fonction.

« L’élection de Kate Forbes à la présidence de la FICR est un moment historique », a salué l’organisation dans un communiqué. « Cette étape souligne l’engagement continu de la FICR en faveur de la diversité et de l’égalité de genre au sein de son équipe dirigeante ».

Une présidence axée sur « le changement climatique et les migrations »

Kate Forbes, ex-présidente du Comité d’audit et de gestion des risques de la FICR, active depuis quatre décennies au sein de son réseau, va remplacer l’Italien Francesco Rocca, qui occupait ce poste depuis 2017. Pour la FICR, les points focaux de cette nouvelle présidence seront « le changement climatique et les migrations ».

« Les communautés du monde entier sont témoins des impacts du changement climatique, des tensions géopolitiques et des urgences sanitaires », a déclaré Kate Forbes dans le communiqué. « Le moment est venu de nous appuyer sur nos principes fondamentaux pour remplir notre mission et rendre les communautés plus fortes », a-t-elle ajouté.

Francesco Rocca avait été réélu en décembre 2022, mais avait décidé de démissionner en juin après un conflit d’intérêts lié à ses fonctions à la tête de la région italienne du Latium. La présidence de la FICR, installée à Genève, est bénévole.