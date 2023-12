Les habitants de l’archipel sont invités à rester chez eux. L’archipel des Seychelles a déclaré jeudi l’état d’urgence après une explosion dans un entrepôt d’explosifs et des inondations. « Toutes les écoles seront fermées. Seuls les travailleurs employés dans les secteurs essentiels seront autorisés à se déplacer, pour permettre aux services d’urgence de faire leur travail crucial », a indiqué dans un communiqué Wavel Ramkalawan, le président de l’archipel de l’Océan indien.

L’explosion a eu lieu dans la zone industrielle Providence à Mahé et a causé d’énormes dégâts sur place et aux alentours, a ajouté la présidence sans plus de détails. Mahé est la plus grande île de l’archipel, où vit 87 % de la population de 98.000 habitants.

Pas de perturbations niveau au niveau de l’aéroport et des ferries

« L’aéroport international des Seychelles continue de fonctionner, tout comme les ferries de voyageurs entre les îles », a précisé le site de tourisme officiel Visit Seychelles sur X. La chaîne de télévision publique SBC a de son côté confirmé que de fortes pluies avaient provoqué de gros dégâts mercredi soir dans plusieurs zones de Mahé. Des photos publiées sur son compte Facebook officiel montrent des maisons effondrées, des glissements de terrain et des fissures importantes sur les routes de l’île.

Connu pour ses plages paradisiaques de sable blanc et son tourisme de luxe, l’archipel des Seychelles, une ancienne colonie britannique, est composé de 115 îles. C’est le pays africain le plus riche en termes de produit intérieur brut par habitant, selon la Banque mondiale, tiré par le tourisme et la pêche. Mais cet indice masque de grandes inégalités : en raison du coût de la vie, près de 40 % de la population vit dans la pauvreté.