La justice a pu mettre la main sur Ljupco Palevski. Ce chef d’un parti d’extrême droite en Macédoine du Nord, qui était recherché dans le cadre d’une enquête sur un double meurtre, a été arrêté mardi soir en Turquie, a indiqué un ministre du pays des Balkans.

Visé par un mandat d’arrêt international émis par Skopje, Ljupco Palevski, est soupçonné d’être le commanditaire et l’auteur du meurtre d’une adolescente de 14 ans et d’un homme de 74 ans originaire de la ville de Veles (centre), dont les corps ont été découverts dimanche. Figure publique, c’est également un ancien homme d’affaires et propriétaire de médias qui a participé à des activités prorusses ces dernières années.

Quatre personnes seraient impliquées

Selon la police, le suspect a été arrêté dans la ville turque de Balikesir (nord-ouest) où il était arrivé en passant par la Serbie et la Bulgarie. « Les collègues de Turquie m’ont informé que l’initiateur, l’organisateur, le principal coordinateur et l’auteur direct (du double meurtre) a été interpellé sur leur territoire », a indiqué le ministre de l’Intérieur de Macédoine du Nord, Oliver Spasovski.

D’après la police, quatre personnes sont impliquées dans ces meurtres, dont le père de la jeune fille. Selon l’enquête, l’homme assassiné devait de l’argent à l’un des suspects et est une victime collatérale dans la mesure où c’est sa voiture qui a été utilisée pour enlever la jeune fille. La voiture a ensuite été retrouvée calcinée près de l’endroit où le corps de l’adolescente a été découvert.